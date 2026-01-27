Trilerio „Priedanga“ režisierius apie darbą su Jasonu Stathamu: nelaikykime žiūrovų kvailiais

„Mano režisūros vizitinė kortelė kuriant filmus yra nenaudoti jokių kompiuteriais sukurtų specialiųjų efektų ir neapgaudinėti publikos, nelaikyti jos kvailiais. Jei aktorius mano, kad kažko negali filmavimo aikštelėje atlikti pats, imame kaskadininkus, bet vis tiek viskas išlieka tikra. Šiame technologijų amžiuje jaučiuosi kaip dinozauras, bet bent jau išlieku sąžiningas pats prieš save bei savo įsitikinimus“, – tikino „Priedangos“ režisierius Ricas Romanas Waugh, išgarsėjęs tokiais veiksmo trilerių hitais kaip „Grenlandija: išlikimas“, „Grenlandija: migracija“, „Angelo apgultis“ ir daugeliu kitų.
Būtent dėl išsikeltų aukštų standartų jis filmams renkasi tik itin gerai fiziškai pasiruošusius aktorius. J. Stathamas neabejotinai rikiuojasi tokių žvaigždžių sąrašo viršuje. Pastarojo ilgametis nuosaikus požiūris į pavojingus vaidmenis, griežta nuostata nesinaudoti dubleriais – nėra vien būdas laimėti konkurencinę kovą prieš kitus kolegas. Tai pasididžiavimo dalykas ir sudėtingų treniruočių pasekmė.
„Man patinka stovėti prieš kamerą ir padaryti daugiau, nei iš manęs tikisi filmų kūrėjai, – pasakojo jis BBC News. – Daugelį metų praktikavau skirtingas sporto šakas, dienų dienas leidžiu prakaituodamas varginančiose treniruotėse. Šis gyvenimo būdas tapo mano uždarbio šaltiniu ir, akivaizdu, ne tik prodiuseriai, bet ir žiūrovai tai atitinkamai įvertina.“
Žvaigždė ne kartą atviravo, kiek sudėtingų traumų yra patyręs filmavimų metu – buvo plyšęs bicepsas, stipriai sužalotas kaklas, nugara, kojų raiščiai. Būtent žinodamas, koks sudėtingas bei pavojingas yra dublerių-kaskadininkų darbas, J. Stathamas ne kartą viešai yra kalbėjęs apie tai, jog šios profesijos žmonėms taip pat turėtų būti atskira kategorija „Oskarų“ apdovanojimuose.
Naujame trileryje „Priedanga“ jis vaidina buvusį specialiųjų pajėgų karį, kuris, siekdamas pamiršti praeitį, atsiskyrėlišką ir griežtų taisyklių kupiną gyvenimą leidžia atokioje saloje. Staiga netikėtas įvykis šią jo priedangą paverčia karo lauku ir kiekvienas tolimesnis žingsnis tampa kova už išlikimą.
Puikiai ištreniruoti instinktai pabunda – kad išgyventų ir apsaugotų aplinkybių auka tapusią mažą mergaitę, jis turi pasitelkti visus savo elitinius įgūdžius kautis.
Šį penktadienį, sausio 30 dieną į Lietuvą atkeliaujanti veiksmo juosta „Priedanga“ – įtemptas ir nenuspėjamas veiksmo trileris apie atpirkimą, antrą šansą ir beviltiškas pastangas rasti saugią vietą pasaulyje, kuriame nuo smurto nėra kur pasislėpti.
Filmo anonsas: https://youtu.be/Ia80LBPifk4?si=Zyt1EeqZBSuWpbzg.
