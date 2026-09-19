Vaikystėje išgarsėjęs Rokeris Lukas grįžta į sceną

Paklaustas, kur visus tuos metus buvo dingęs mažasis Rokeris Lukas, atlikėjas su šypsena atsakė trumpai: „Jis tiesiog užaugo.“
Nors nuo pirmųjų pasirodymų praėjo daugybė metų, vaikystėje jį išgarsinęs sceninis vardas Luką lydi iki šiol. Pats atlikėjas tikina niekada nenorėjęs nuo jo atsiriboti, tačiau šiandien nori, kad žmonės pažintų ne tik kadaise išgarsėjusį berniuką, bet ir žmogų, kuriuo jis tapo.
„Niekada nesigėdijau ir nebijojau šito vardo. Vis dėlto tai gražus vardas, kurį daugelis prisimena. Manau, kad jis vis viena paliko kažkokį pėdsaką muzikos istorijoje. Iš esmės ir aš pats esu tas pats žmogus, tik su naujais tikslais. Todėl ilgai svarsčiau ir uždaviau sau klausimą – kodėl dabar savęs neparodžius kitaip?“ – pasakojo L. Liepinaitis.
Muzika jo šeimoje keliavo iš kartos į kartą, tačiau paauglystėje dainavimas pamažu pasitraukė į antrąjį planą. Luko kasdienybę užpildė studijos, darbas ir verslai.
Šiandien jis jau beveik devynerius metus dirba projektų pardavimų vadovu gamybinėje įmonėje, o kartu su žmona turi du grožio salonus ir elektroninę grožio priemonių parduotuvę. Tačiau ilgainiui Lukas suprato, kad nuolat stengdamasis visur suspėti atidėlioja tai, ko iš tiesų nori pats.
„Žmona visą laiką domėjosi grožio industrija, o aš – verslu. Tai mes tas savo stipriausias savybes sujungėme ir panaudojome naujų verslų įgyvendinimui. Turime du grožio salonus bei elektroninę parduotuvę. Bet yra ir kita pusė – kai daug dalykų gyvenime stengiesi padaryti pats, save taip maksimaliai užkrauni – nebelieka laiko minutėlei prisėsti ir pagalvoti, ką dar norėčiau padaryti aš pats.“
Nors pastarąjį dešimtmetį muzika nebuvo pagrindinė Luko veikla, visiškai jos atsisakyti jis taip ir nepajėgė. Pasirodymai privačiuose renginiuose, nauja daina ir dar keli ruošiami kūriniai galiausiai paskatino save publikai pristatyti iš naujo.
„Muzika visuomet buvo kaip papildomas dalykas. Bet pamažu aš noriu ją padaryti vėl matoma savo gyvenime. Tikrai būna ir visokių privačių renginių, neseniai išleidau ir naują dainą, pakeliui turiu dar keletą, bet esu pasiruošęs save pristatyti žmonėms iš naujo, kaip asmenybę“, – sakė Lukas.
Svarbią vietą jo gyvenime šiandien užima ir šeima. Kartu su žmona Lukas augina beveik trejų metų sūnų, kurio gimimą vadina gražiausiu savo gyvenimo prisiminimu.
„Nežinau… Skirtingi žmonės turbūt pasakytų skirtingai. Žmona mato vienaip, mama – kitaip. Bet man svarbiausia, kokį jis mane matys, kai užaugs. Kiek šiandien įdėsiu, tokį sūnų ir turėsiu“, – svarstė Lukas.
Dabar Lukas nusprendė dar kartą išbandyti save didžiojoje scenoje – šįkart jau ne kaip vaikystėje išgarsėjęs Rokeris Lukas.
„Atėjo toks gyvenimo etapas, kai supratau, kad muzikos aš vis tiek nepamesiu. Tai yra mano gyvenimo dalis, o ta meilė jai, panašu, kad persidavusi iš kartos į kartą, nes ir tėtis, ir seneliai, dar penkiasdešimt metų atgal turėjo savo grupes. Tai kodėl ir man savęs neišdraskius, nenuėjus į projektą ir visiškai nesuplėšius į gabalus tam, kad susikurčiau iš naujo ir pažiūrėčiau, koks aš iš tikrųjų esu muzikantas ar atlikėjas?“
Ar Rokerio Luko sugrįžimas atsuks „Lietuvos balso“ mokytojų kėdes, paaiškės šį šeštadienio vakarą, 19.30 val., per LNK.
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