Iš vandenyno gelmių – grėsmė (filmo „Po vandeniu“ apžvalga)

Giliame dugne

Mokslininkų ekipa atlieka tyrimus povandeninėje stotyje, įkurtoje vienuolikos kilometrų gylyje ir nuo artimiausio kranto nutolusioje per 8 tūkst. kilometrų. Tačiau galingas žemės sprogimas supurto viską aplinkui, ir dar ką tik saugiu prieglobsčiu buvusi stotis per visas betonines siūles ima leisti vandenį. Vienintelis būdas išsigelbėti – ryžtis palikti skęstančią stotį ir einant vandenyno dugnu bandyti surasti apleistą naftos gręžinio bokštą. Pasiūlymas menkai viliojantis, bet kai tenka rinktis ar nuskęsti, ar vilktis skafandrą ir su menkais vilties likučiais eiti ieškoti to bokšto, pasirinkimas tampa aiškus. Vis dėlto mokslininkai dar nežino, kad neatsargi žmonių veikla išbudino tą, kas vandenyno gelmėse snaudė jau daugybę metų – tą, apie kurio egzistavimą žmonės iki šiol nenutuokė.

Paslaptingi gelmių padarai

Dar iš Johno Ronaldo Reuelio Tolkieno "Žiedų valdovo" sužinome, kad tamsūs vandenys dažnai tampa prieglobsčiu mistiniams, šiurpią baimę keliantiems padarams. Ir nors šįkart tą gelmėse tūnantį nepažinų padarą išjudino ne keli nenuoramų hobitų paleisti akmenukai, čia taip pat tinka burtininko Gendalfo neramios mintys apie tai, kad godumas skatino raustis gilyn – tiek giliai, kad buvo pasiekti tie padarai, kurių ramybės geriau netrikdyti.

Tad nesunkiai galima išvesti paralelę su naujuoju W.Eubanko filmu, tik beatodairišką nykštukų godumą pakeiskime neapdairiais žmonių veiksmais, o giliai po Morajos kasyklomis esantį požeminį ežerą – vandenyno gelmėmis. Tačiau abiejose glūdi kažkas, ko žmonija dar nepažino – maža to, nė neįsivaizdavo esant. Ir W.Eubanko filmo personažams teks su tuo, tūnančiu vandenyno tamsoje ir gelmėje, stoti akis į akį.

Klaustrofobiška erdvė

Jei vien nuo minties apie ankštą liftą imate dusti, šis filmas – ne jums. Net ir gana saugi povandeninių tyrimų stotis nenuteikia jaukiai. Siauri koridoriai, žemos lubos, sterili elektros šviesa, kuri netinkamiausiu metu pradeda mirkčioti ir visai užgęsta... Ką jau kalbėti apie visiškai nežinomą, todėl kas žingsnį vis baugesnį, išorinį povandeninį pasaulį.

Visi be išimties šioje juostoje vaidinantys aktoriai sutartinai patvirtina, kad filmuotis buvo itin sudėtinga. Ir ne tik dėl to, kad didžiąją dalį laiko teko praleisti vandenyje, vilkint sunkius, 45 kg sveriančius kostiumus su skafandrais. Pavyzdžiui, aktorę Kristen Stewart tiesiog kaustė klaustrofobijos baimė ir ji paranojiškai bijojo net pagalvoti apie tai, kad jos kostiumas ims leisti vandenį ar povandeninis laivas gali imti ir sugesti.

Ne, šis filmavimas nebuvo iš tų lengvų pasivaikščiojimų, kai sukuriama iliuzija per daug nenuvarginant aktorių. Šįkart iš jų buvo pareikalauta daug jėgų – tiek fizinių, tiek emocinių. Ir žinoma, dabar nė vienas iš jų nė už ką nesutiktų šios patirties dar sykį pakartoti.

Žinomi veidai ir vardai

Kaip jau supratote, šiame filme bus galima išvysti kadaise vampyriškame meilės romane "Saulėlydis" išgarsėjusią Kristen Stewart.

Bet ji – ne vienintelis žinomas veidas ir vardas šioje slogioje povandeninėje juostoje. Ekipos kapitoną Liusjeną vaidina prancūzų aktorius Vincentas Casselis, prie jo prisijungia Toddas Josephas Milleris, Jessica Henwick, Johnas Gallagheris Jaunesnysis, Mamoudou Athie ir Gunneris Wrightas.

Nežadink to, kas miega gelmėje

Tad režisierius W.Eubankas kviečia leistis į baugią, slogią, slegiančią, bet kartu ir intriguojančią kelionę vandenyno gelmėn.

Ne, tai nebus "20 000 mylių po vandeniu", ir aštuonkojis (Krakenas ar kas tik ten bebūtų) vargiai įsileis iš baimės tirtančius tyrinėtojus į savo šešėliuotą koralų sodą. Tad jei vis dėlto pasiryšite šiai avantiūrai – įkvėpkite ir kartu su filmo personažais nerkite ten, kur gilu, tamsu ir kur niekas iki šiol dar nebuvo.

"Po Vandeniu" (angl. "Underwater")

Žanras: veiksmo, drama, siaubo.

JAV, 2020.

Režisierius Williamas Eubankas.

Vaidina Kristen Stewart, Vincentas Casselis, Toddas Josephas Milleris, Jessica Henwick, Johnas Gallagheris Jaunesnysis, Gunneris Wrightas, Mamoudou Athie.

Įvertinimas:

Scenarijus: 1/3

Režisūra: 2/3

Kinematografija: 1/3

Garso takelis: 1/3

Techninė pusė: 2/3

Aktoriai: 2/3

Bendras: 1,6/3

Kino teatruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje nuo sausio 31 d. galima pamatyti dar tris premjeras

"Virsmas"

Senas atokus dvaras, paslaptingos nelaimės paliesta šeima – priežasčių daugiau nei pakankamai nuo tokios vietos laikytis kuo atokiau – bent jau to mus išmokė siaubo filmai. Pasirodo, ne visus – darbo ieškanti jauna moteris Keitė imasi prižiūrėti būtent tokioje aplinkoje augančius du našlaičiais likusius vaikus, kuriais rūpinasi tik senyva guvernantė. Senas didelis namas pilnas tamsių užkaborių ir neatskleistų paslapčių, o vaikai tik iš pirmo žvilgsnio atrodo užsidarę ir keistoki. Tad netrukus Keitė suvokia patekusi į didžiausią savo gyvenimo košmarą, iš kurio ištrūkti nebus taip lengva.

"Importinis jaunikis"

Žinia, visi tėvai savo dukroms linki ko geriausio, o ypač – laimingai ištekėti. Bet paprastai tėčiams potencialūs žentai gana sunkiai įtinka, o jei tas būsimas mylimos dukters sutuoktinis dar ir užsienietis, ar, apsaugok dangau, kitokios odos spalvos... Tad nieko nuostabaus, kad daržovių karalių Cibulskį kone ištinka širdies smūgis, kai pamato, kokį žentą iš Prancūzijos parsivežė jo dukrelė Kotryna. Bet juk doras lietuvis nesileis, kad ne tik šventą Marijos Žemelę, bet ir jų pačių šeimą užkariautų užsieniečiai – tad tikslas Nr.1 aiškus – bet kokia kaina išardyti šias jungtuves.

"Gauruoti šnipai"

Vladimiras – katinas, oi, tai yra šnipas, kuris vaikšto ir veikia vienas. Ir jam negalioja jokie nurodymai. Kad ir koks gudrus bebūtų, vieną kartą jis prisiverda košės ir yra ištremiamas į nuošalią plaukiojančią laboratoriją saugoti mokslininkų naujai sukurtos galingos medžiagos. Tačiau naujasis išradimas domina ir blogiukus, ir jie nukniaukia jį Vladimirui iš panosės. Kyla grėsmė visam Žemės rutuliui, ir Vladimiras, suvienijęs jėgas su programišiumi Hektoru, turės išgelbėti pasaulį. Tad jei iki šiol manėte, kad katė negali sutarti gražiuoju su pele, Vladimiras ir Hektoras įrodys, kad klystate.

