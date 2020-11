Žinių vedėja D. Račaitė kviečia kepti pyragus ir dalintis gerumu

„Pyragų diena tai ne tik labai graži tradicija, suvienijanti mus visus kepti pyragus, vaišinti jais savo artimuosius. Ji turi ir labai labai didelę prasmę – prisidėti prie Išsipildymo akcijos ir kepant pyragus, dalijantis jais su kitais, ragaujant, – pagalvoti apie tuos, kam sunku. Apie sergančius vaikus, kurie turbūt yra jautriausia mūsų visuomenės dalis. Galbūt kai kam šios problemos yra nepaliestos, nepažintos, bet tiesa yra tokia, kad daug šeimų Lietuvoje išgyvena šiuos sunkumus, ir niekada nežinai, kada tai palies ir mus. Padėkime vieni kitiems, ir prisidėkime, kas kiek gali“, – sako Donata.

Žinių vedėja prisipažįsta, kad nėra itin didelė mėgėja kepti pyragus, bet šiai, išskirtinei progai pasistengė: „Aš stengiuosi ir prisidėti, ir iškepti pyragą, o šiai dienai kepu būtent tuo tikslu. Nors, prisipažinsiu, nesu tortų, pyragų ar sausainių kepėja ir savo firminio recepto neturiu. Bet tokia proga labai pasistengiau“.

Nors D. Račaitė labiausiai mėgsta šokoladinius pyragus, „Pyragų dienai“ išbandė naują – obuolių pyrago – receptą.

„Pati mėgstu valgyti šokoladinius pyragus. O štai šiais metais atradau obuolius. Anksčiau nemėgau obuolių pyragų, bet nutariau išmėginti kolegės pasidalintu receptu, kuris labai nustebino. Paprastas, greitai pagaminamas ir žavintis savo skoniu. Tik obuoliai, miltai, cukrus ir manų kruopos“, – pristatė savo kepinį Donata.

Dar galite spėti iškepti pyragą ir Jūs. Nepamirškite ne tik iškepti, bet ir paaukoti „Išsipildymo akcijai“, nes nustatyta, kad pyragas skanesnis, kai paaukoji.

„Pyragų diena“ kasmet įtraukia vis daugiau neabejingų žmonių. Pernai per „Pyragų dieną“ buvo surinkta per 40 tūkst. eurų, užpernai – apie 30 tūkst. Visos per „Per pyragų“ dieną surinktos lėšos papildo „Išsipildymo akcijos“ gerumo krepšelį. Iš viso pernai „Išsipildymo akcijai“ geros valios žmonės paaukojo daugiau nei 320 tūkstančių eurų. Tai didžiuliai pinigai, kurie pakeitė mažųjų ligoniukų ir jų artimųjų likimus. Už suaukotas lėšas vaikai gavo jiems taip reikalingą gydymą, vaistus, reabilitacijas, medicininę įrangą ir t.t. Akcijos organizatoriai TV3 televizija ir SEB bankas.

Daugiau apie „Išsipildymo akciją“ ir „Pyragų dienos“ iniciatyvą čia.