Žinomi žmonės apie M.A.M.A apdovanojimus: vieni nepasimato su tėvais, o kitiems taisyklės negalioja

Koronavirusas Lietuvoje užkirto kelius ne tik pasimatymams su artimiausiais žmonėmis, bet ir sustabdė verslus ar masinių renginių organizavimus. Tačiau net ir prieš kelias dienas pratęsus karantiną, vieno garsiausio muzikinio renginio organizatoriai nesiėmė veiksmų – Kauno „Žalgirio“ arenoje surengė M.A.M.A apdovanojimus.

Internetinėje erdvėje pasipiktinimas kilo po to, kai pasirodė M.A.M.A dalyvių nuotraukos, būtent tada pasipylė pikti komentarai apie dvigubus standartus bei renginiui pradėta klijuoti etiketė, kad šis susibūrimas „puota maro metu“.

Žinomi žmonės taip pat išliejo pasipiktinimą, prisijungdami prie užvirusių diskusijų. Daugelis kėlė klausimą, kodėl dėl pandemijos eiliniams žmonėms draudžiama pasimatyti su kituose miestuose gyvenančiais giminaičius ar organizuoti, pavyzdžiui, gimtadienio šventes, tačiau rengti M.A.M.A apdovanojimus ir į juos atvykti su neigiamu COVID-19 testu – galima.

„Tik dabar supratau, kad su tėvais ir broliu reikėjo padaryt grupę, būtume galėję šįvakar susitikti“, – feisbuke piktinosi žinomas humoristas Paulius Ambrazevičius.

Paulius Ambrazevičius / K. Kavolėlio/Fotobanko nuotr.

„Opium Club“ ir „Anna Mesha. Butas“, nenorit padaryti lankytojų apdovanojimų? Gal būčiau nominuota, užsukčiau!“ – šmaikštavo socialinių tinklų žvaigždė Agnė Kulitaitė.

Agnė Kulitaitė / Redakcijos archyvo nuotr.

„Turbūt žiūrit M.A.M.A apdovanojimus tiesiogiai iš Kauno „Žalgirio“ arenos ir galvojat: „Kaip, b***?!? Taigi fu***ng karantinas!!!“ O va taip! Jie ten visi dirba. Laidos filmavime. Artistai. Darbo reikalais galima važiuoti į kitą savivaldybę, galima būriuotis, galima be kaukių ir nesilaikyti atstumo. Balandžio 9 dieną renku grupę važiuot dirbt į Černobylį. Rinksim šiukšles. Pažymas komandiruotei visiems išrašysiu. Kadangi darbo reikalais, grįžus izoliuotis nereikės“, – feisbuke piktinosi laidos „Praeities žvalgas“ kūrėjas Šarūnas Jasiukevičius.

Šarūnas Jasiukevičius / Vilmanto Raupelio nuotr.

„Vyriausybė paskelbia – we gonna die! Tada tūkstančiai žmonių stovi kamščiuose prie policijos užkardų. Ir finale, vakare pamatai MAMA raudoną kilimą – rimtas tūsas kokio nebuvo metus. Telikui neegzistuoja jokie ribojimai. Tūlas lietuvis galvoja „b*** dėjau!", – feisbuke rašė daininkas Linas Zareckas.

Linas Zareckas / V. Skaraičio/Fotobanko nuotr.

„Chebryte, gal galėtumėte paaiškinti kas čia per paralelinė visata vyksta Kauno „Žalgirio“ arenoje šį vakarą? Kiek paskutinį kartą skaičiau, tai visi renginiai Lietuvoje yra uždrausti. Galvoju gal klajodamas po pasaulį kokių taisyklių pokyčių nepastebėjau, tai nuėjau net patikrinti ir skaitau: „Leidžiami ir renginiai, kurių metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau nei 2 asmenys“, – galvoju, gerai sugalvojo į „Žalgirio“ areną žvaigždės su savo mašinom atvaryti, bus įdomu pasižiūrėti, kas kokią turi. Bet ne. Automobilių nelabai ten mačiau. „Leidžiama lankyti pažintinius ir mokomuosius takus“, – gerai, jeigu tai yra vadinamasis mokomasis takas per mūsų muzikos istoriją, gal tada ir viskas tvarkoje. „Nuo 2021 m. kovo 15 d. gali būti lankomi uždarose erdvėse esantys muziejai, galerijos ir kitos ekspozicinės erdvės (pvz. zoologijos parkai) užtikrinant lankytojų srauto ribojimą, – didžiausias vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal viešai lankomą plotą, kad vienam lankytojui tektų ne mažiau kaip 20 m2 ploto“, – Na, tikrai negalėčiau pavadinti M.A.M.A zoologijos parku, kad ir kaip galbūt kai kurie atlikėjai stengtųsi būti panašūs į jo gyventojus.

Mantas Bertulis / KTU nuotr.

Aš turiu daug draugų, kurie ir dirba, ir dalyvauja šiame renginyje. Todėl nėra labai turbūt protinga rašyti šito viešai, kai pats sukiesi tame pačiame katile. Greičiausiai reikėtų palaikyti bei žaisti su visais toje pačioje komandoje, nes visi norime, jog kuo greičiau būtų vėl galima organizuoti renginius bei dalyvauti juose. Bet chebryte, kas vyksta? Kur parašyta, kad išimtis renginiams taikoma, jeigu yra testuojamasi prieš jį? Kas čia per savivaliavimas? Toks jausmas, jog norėdami pagerbti geriausius muzikos atlikėjus, jūs net žeminate juos. Nes jie jau daugiau nei pusmetį negali rengti koncertų, užsidirbti pinigų, o M.A.M.A gali vykti. Aš gal irgi mokėčiau tarkim 100 eurų už koncerto bilietą, jeigu tik būtų vienintelė sąlyga turėti neigiamą koronos testą. Tai, kodėl muzikantai negali to daryti, o juos vienijanti asociacija gali? Ar aš durnas ir kažko nesuprantu? Ir dar – po 6-9 žmones ant raudono kilimo be kaukių. Čia ne tik apie pačių saugumą, čia apie pavyzdžio rodymą visuomenei.

Visi mokame pakalbėti, kad likime namuose, skiepykimės, bet tai gal patys neskatinkime ir taip susiskaldžius visuomenės nesilaikyti taisyklių, juolab, kad renginys vyksta uždaroje patalpoje. Aišku tas pats vyko su „Kino pavasariu“, tik ten foto sienelė buvo įrengta lauke ir nemačiau, jog žmonės fotkintųsi po devynis. Jau nekalbu, kad žmonės ir taip yra pritvinkę pykčio, visi pavargę. Kai kurie su tėvais negali metus laiko pasimatyti, o čia įsijungi teliką ir matai, kad yra žmonių, kuriems taisyklės negalioja. Su visa pagarba, bičiuliai ir draugai, kurie esate ten. Kaip sakant – nothing personal. Ir taip, aš piktas, nes manęs su Danieliumi Bunkumi neišrinko kaip „Metų grupės“, – feisbuke rašė prodiuseris Mantas Bertulis.

„Matau soc. tinkluose, kad vieni Mamoj, kiti Kryžiuose. O tai renginius jau leido Lietuvoj? Kažkaip negirdėjau. P.S.: Man negaila, šiaip įdomu“, – rašė aktorius, kvepalų kūrėjas Aistis Mickevičius.

Aistis Mickevičius / P. Peleckio/Fotobanko nuotr.

Policija sekmadienio rytą pranešė, kad aiškinasi situaciją dėl M.A.M.A apdovanojimų.

„Dėl vakar Kaune, Žalgirio arenoje vykusio M.A.M.A apdovanojimų renginio, Kauno policija pradėjo aplinkybių tikslinimą, visa surinkta medžiaga bus įvertinta ir priimti sprendimai. Ačiū visiems už pilietiškumą“, – feisbuke rašė Lietuvos policija.

Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis BNS teigė, jo Kauno policija šeštadienį sulaukė apie 30 pranešimų dėl galimų pažeidimų renginyje.

„Bus patikrintos visos aplinkybės ir nustatyta, kokie ten buvo pažeidimai, kas pažeidė, o tada bus kitokie sprendimai“, – BNS sakė R. Matonis.

Primename, kad šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko Lietuvos muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Į dešimtą kartą vykstančią ceremoniją dėl COVID-19 pandemijos apribojimų šiemet pakviesti tik nominantai, salėje nebuvo žiūrovų.

Renginio organizatoriai skelbė, kad visiems dalyviams prieš renginį buvo atlikti COVID-19 testai.

Šventinį vakarą įteikta 16 statulėlių 2020 metų geriausiems. Ant scenos pasirodė taip pat pasirodė „The Roop“, OG Version, Virgis Stakėnas su Keanu Blunt, „Sisters On Wire“ ir kiti. Taip pat iš „Žalgirio“ arenos buvo tiesiami muzikiniai tiltai į kitas Kauno miesto vietas, kuriose laukė Justinas Jarutis, „Saulės kliošas“. Taip pat eteryje skambėjo linksmiausi bei skandalingiausi M.A.M.A 10-mečio įvykiai ir istoriniai pasirodymų įrašai.