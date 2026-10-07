Aiškėja daugiau detalių apie Adamkaus būklę

Prezidentūra skelbia, kad operacija pavyko sklandžiai ir prezidentas sveiksta, tačiau kol kas medikai neatskleidžia, kada prezidentas galės būti išleistas iš ligoninės.
V. Adamkus į Santaros klinikas buvo paguldytas ir šių metų pradžioje. Tuomet jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra.
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LNK žinioms Santaros klinikų Pilvo chirurgijos centro vadovas Tomas Poškus atskleidė, kad V. Adamkui prireikė skubios chirurginės pagalbos. Operacija nebuvo planinė.
„Ta skubi chirurginė ir medicininė pagalba buvo suteikta. Smagu, kad prezidentas kol kas sėkmingai sveiksta“, – kalbėjo medikas.
Pasak specialisto, V. Adamkus kasdien jaučiasi vis geriau.
„Prezidentas aktyvus, džiaugiasi ir ruošiasi grįžti. Mes jam to labai linkime, kaip ir, manau, dauguma Lietuvos žmonių. Viskas, atrodo, vyksta neblogai. Ir operacija, ir pooperacinis laikotarpis kol kas vyksta taip, kaip tikėtumėmės, kad vyktų“, – sakė gydytojas.
Prezidentas šiuo metu dar neišleistas gydytis namuose – jis vis dar yra Santaros klinikose.
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