Aiškėja, į kokias pareigas pretenduos Ruginienė

„Nors kalbų būta ir anksčiau, trys šaltiniai socdemų partijoje patvirtino, kad sutarta ir dėl naujų pareigų I. Ruginienei – ji turėtų vėl tapti socialinės apsaugos ir darbo ministre, kuria dirbo ir iki ateidama vadovauti Vyriausybei“, – rašoma portale.
Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Jai, kaip skelbiama portale, mainais siūlomi keli variantai, tarp jų – ir Seimo vicepirmininkės postas.
Kaip skelbta, LSDP pirmininkas M. Sinkevičius antradienį savo „Facebook“ paskyroje pranešė apsisprendęs prisiimti atsakomybę ir vadovauti Vyriausybei.
Į premjerės pareigas socialdemokratė I. Ruginienė buvo paskirta pernai rugpjūtį. Jos vadovaujama Vyriausybė Seimui prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Tiesa, naujuoju premjeru pasiryžęs būti M. Sinkevičius antradienį teigė, kad dabartinei Vyriausybės vadovei I. Ruginienei neabejotinai bus numatytos naujos pareigos. Politiniuose kuluaruose svarstoma, kad I. Ruginienė galėtų grįžti dirbti į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo prieš tapdama ministre pirmininke. Vis tik M. Sinkevičius kol kas neatsako, ar taip ir bus.
LSDP lyderio teigimu, ji iš Vyriausybės vadovės pareigų turėtų atsistatydinti po naujosios valdančiosios daugumos koalicinės sutarties pasirašymo.
ELTA primena, kad birželio pradžioje LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Praėjusią savaitę koalicijos derybas pradėjusių partijų lyderiai ir derybininkai pirmadienį sutarė dėl ministerijų. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos.
Valdančioji LSDP ir toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų kuravimą.
Šią planuojama pasirašyti koalicinę sutartį. Joje nurodytas įsipareigojimas įgyvendinti Seimo patvirtintą XXI Vyriausybės programą.
Kaip skelbė ELTA, įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
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