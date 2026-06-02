Aleknų šeimoje – skaudi netektis

Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė nuoširdžią užuojautą Seimo nariui V. Aleknai dėl mamos netekties.
„Netekus mamos iš gyvenimo pasitraukia žmogus, kurio meilė, rūpestis ir palaikymas lydi mus nuo pat pirmųjų žingsnių. Nuoširdžiai užjaučiu Virgilijų Alekną ir jo šeimą šią skaudžią netekties valandą. Linkiu stiprybės, artimųjų palaikymo ir šviesaus mamos atminimo“, – sakė Seimo pirmininkas J. Olekas.
Kaip skelbia 15min.lt, Janina Aleknienė ėjo 81-uosius metus. Moteris užaugino ne tik Virgilijų, bet ir Ričardą Aleknas.
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