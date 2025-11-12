Amerikos flirtas su Lukašenka: proga ar pavojus Lietuvai?

Pasieniečiai naktį iš pirmadienio į antradienį perėmė aštuonis įskridusius oro balionus su daugiau kaip 13 tūkstančių pakelių kontrabandinių rūkalų. Be to, naktį pasieniečiai nutupdė ir iš Baltarusijos įskridusį, įtariama, kontrabandininkų droną.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Dėl šių balionų Vilniaus oro uoste turėję leistis trys lėktuvai buvo nukreipti į Kauno ir Rygos oro uostus. Paveikti 470 keleivių, tačiau oro uosto darbas nebuvo sustabdytas.
„Vertiname kitaip – pagal faktą. Galime identifikuoti kiekvieną grėsmę individualiai ir pagal tai priimame sprendimus. Matome, kad pasekmės yra kitokios“, – kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Dėl kontrabandinių balionų Lietuva uždarė sieną su Baltarusija, o pastaroji įkaitais paėmė Lietuvos vilkikus. Ji grasina juos išleisti tik tada, kai bus atverta siena. A. Lukašenka nurodė surengti derybas su Lietuva dėl padėties pasienyje ir tam darbui jau delegavo savo užsienio reikalų ministrą.
„Kalbėjimas su ana puse tikrai neduoda rezultatų – tą pirmadienį ir prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė. Turime imtis sprendimų, kurie turėtų poveikį Baltarusijai. Jei būtų nors koks geranoriškumas iš A. Lukašenkos pusės, ši problema jau seniai būtų išspręsta“, – pabrėžė prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
Lietuvai su Baltarusija problemos išspręsti kol kas nepavyksta, tačiau santykius su jos diktatoriumi gerina Jungtinės Amerikos Valstijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad specialiuoju JAV pasiuntiniu Baltarusijai paskyrė teisininką John Coale. D. Trumpo teigimu, jis jau sėkmingai susiderėjo dėl šimto įkaitų išlaisvinimo ir ketina išlaisvinti dar pusšimtį.
„Jis žino, kas yra Lietuva ir Baltarusija. Matėme, kad susitiko su A. Lukašenka, tačiau, kiek žinome, būtent J. Coale – kaip asmeninis D. Trumpo advokatas – įtikino, kad reikia tęsti Baltarusijoje vykdomą įkaitų išlaisvinimo akciją“, – kalbėjo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Su J. Coale Jungtinėse Valstijose susitiko ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis tvirtina, kad bus kalbama apie visas su Baltarusija susijusias problemas.
„Kaip režimas išnaudoja įvairiausius dalykus, instrumentalizuoja ir didina spaudimą Lietuvai. Turime apsvarstyti, kokių priemonių imtis ir kokios politikos laikytis“, – komentavo užsienio reikalų ministras K. Budrys.
Amerikos flirtas su Baltarusija kai kuriems politikams Lietuvoje kelia didžiulį nerimą.
„Kaip vienas amerikietis yra pasakęs: „Žygi, ko tu čia pyksti?“ Sutaikytume A. Lukašenką su Lietuva ir tada gal ir karių nereikėtų. Pataupytume pinigų, nes čia gi, kaip rusai sako: mir, družba, festival (liet. taika, draugystė, festivalis) – apsikabintume A. Lukašenką, šoktume šokius, gertume degtinę“, – ironizavo užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis.
Ne paslaptis, kad amerikiečius domina baltarusiškos trąšos, kurios iki sankcijų keliaudavo per Lietuvą.
„Jie kažkaip įdomiai prirašė tas pačias trąšas prie retųjų metalų. Kiek suprantu, gal ir norėtų, kad Europos Sąjunga liktų užsidariusi, o jie jas gautų pigesne kaina. Turėtų privilegijuotą priėjimą prie labai patrauklios rinkos ir pasidarytų pinigus“, – kalbėjo Ž. Pavilionis.
Tačiau sankcijos baltarusiškoms trąšoms yra europinės, tad Vašingtonui tektų spausti ne Lietuvą, o Briuselį.
„Kol kas jokių signalų nei oficialiai, nei neoficialiai nėra. Neturime jokių kreipimųsi ar užuominų – stebėsime, kas vyks toliau“, – tvirtino R. Motuzas.
Kiti politikai sako, kad kokie bebūtų D. Trumpo siekiai Baltarusijoje, tai – galimybė Lietuvai stiprinti santykius su Amerika.
„Užtikrinkime, kad tas tranzitas eitų per mūsų geležinkelius, per Klaipėdos uostą, kad būtų kraunamas lietuviško kapitalo terminaluose. Be to, kai esi prie derybų stalo, turi visai kitokį matymą, kas gali būti vėliau“, – kalbėjo užsienio reikalų komiteto narys Giedrimas Jeglinskas.
Vis dėlto Ž. Pavilionis mato tik pavojų.
„Tikrai nenoriu, kad Lenkija taptų Amerikos ir Europos saugumo bastionu, o mes – pravažiuojančiu kiemu į Klaipėdą, visomis šiukšlėmis išvežant A. Lukašenkos ir toliau aptarnaujant Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą prieš mūsų brolius ir seseris. Jis vis tiek baigsis – anksčiau ar vėliau – mūsų mirtimi“, – perspėjo Ž. Pavilionis.
Vidaus reikalų ministras sako, kad problemas su Baltarusija Lietuva galėtų išspręsti ir be amerikiečių, tačiau tikėtina, kad tai užtruktų ilgiau.
„Sprendimui priimti daugiau galimybių atsiranda su amerikiečiais“, – sakė V. Kondratovičius.
Skaičiuojama, kad Baltarusijoje likę apie 1 tūkst. Lietuvos vilkikų. „Linava“ neatmeta, kad Lietuvoje likę vairuotojai blokuos kelius.
Naujausi komentarai