Asta Skaisgirytė ragina vertinant JAV išlaikyti blaivią galvą, žiūrėti strateginio paveikslo

„Mums JAV karių buvimas Lietuvoje yra labai svarbus, strategiškai svarbus ir šiuo metu, kai vyksta tie pertvarkymai ir iš naujo tos pajėgos turėtų būti atsiunčiamos, mums labai svarbu išlaikyti blaivią galvą, išlaikyti neemocingą vertinimą ir žiūrėti labiau į strateginį paveikslą“, – Žinių radijui sakė A. Skaisgirytė.
Ji atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad JAV sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis.
Pats prezidentas G. Nausėda pirmadienį LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas yra susijęs su artėjančiais JAV vidurio kadencijos rinkimais, kuria sąlygas mažinti Rusijos izoliaciją ir yra „bloga diena“.
BNS rašė, kad JAV šiuo metu peržiūri karių buvimą Europoje.
Lietuvos pareigūnai anksčiau skelbė, kad Vašingtonas po kelių mėnesių pertraukos atnaujina karių rotaciją Lietuvoje, spalio pabaigoje šalyje bus dislokuoti du amerikiečių batalionai.
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