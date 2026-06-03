Baltijos ir Šiaurės šalys stiprins išorės sienų apsaugą

„Rusijos karas prieš Ukrainą ir nuolatinės priešiškos veiklos prieš Europos valstybes verčia mus iš naujo įvertinti saugumo priemones ir veikti išvien. Šiandien saugumas prasideda ne tik prie valstybės sienos – jis apima mūsų gebėjimą užkirsti kelią hibridinėms grėsmėms, kontroliuoti migracijos rizikas ir stiprinti visuomenės atsparumą. Kuo labiau koordinuoti būsime Europoje, tuo mažiau galimybių paliksime tiems, kurie siekia išnaudoti mūsų pažeidžiamumus“, – teigė susitikime dalyvavęs vidaus reikalų ministras viceministras Gintaras Aliksandravičius.
Susitikimo metu viceministras pažymėjo, kad Lietuva remia griežtesnę ir labiau suderintą Šengeno valstybių vizų politiką Rusijos piliečių atžvilgiu. Jis atkreipė dėmesį, kad dabartinis susiskaidęs požiūris sudaro prielaidas vadinamajam „vizų apsipirkimui“ ir kelia papildomų saugumo rizikų visai Šengeno erdvei.
Daug dėmesio taip pat buvo skirta ir didėjančioms grėsmėms oro erdvėje – nuo bepiločių orlaivių incidentų iki iš Baltarusijos leidžiamų balionų su kontrabanda. Pabrėžta, kad šie incidentai ne tik trikdo oro uostų veiklą, bet ir kelia grėsmę nacionaliniam saugumui bei gyventojų saugai.
Todėl G. Aliksandravičius akcentavo glaudesnio civilinių ir karinių institucijų bendradarbiavimo būtinybę, taip pat spartesnį pažangių technologijų diegimą, pasitelkiant Europos Sąjungos agentūras „Frontex“ ir „Europol“.
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