Batalijos dėl Seimo pirmininko posto: kokia nauda visuomenei?

Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesoriaus Vytauto Sinkevičiaus teigimu, „socialdarbiečių“ lyderių deklaruojami argumentai, esą persiderant dėl valdančiosios daugumos, natūralu ir tiesiog neišvengiama persiderėti ir dėl Seimo pirmininko posto, nėra savaime suprantamas dalykas.

Jo teigimu, inicijuojant valdančiųjų „valstiečių“ stovykloje įtampą keliantį siekį šiuo metu Viktorui Pranckiečiui priklausantį Seimo vadovo postą perleisti mažesnei ir rinkimuose nedalyvavusiai „socialdarbiečių“ partijai, pirmiausia reikėtų kelti klausimą – kokia nauda iš viso to yra visuomenei.

"Aš suprantu, kad Seimo pirmininką keisti reikia tada, kai Seimo pirmininkas netinkamai vykdo savo pareigas, nesugeba tinkamai atstovauti Seimui, nesugeba organizuoti tinkamai Seimo darbo. Tačiau keisti vien tik dėl to, kad keisti – tai nėra racionalus sprendimas", - svarstė V. Sinkevičius, komentuodamas tai, kad nė viena iš suinteresuotų pusių atiduoti „socialdarbiečiams“ Seimo vadovo postą V. Pranckiečio atliekamu darbu priekaištų taip ir neišsakė.

Konstitucinės teisės specialistas pabrėžė, kad Konstitucijoje ar įstatymuose nerasime tokių teiginių, kad Seimo pirmininkas priklauso antrajai pagal dydį valdančiajai frakcijai.

"Tokių dalykų nei Konstitucijoje, nei Seimo Statute nėra. Tai tiesiog susiformavusi praktika, todėl ji skirtingose situacijose gali būti visiškai kitokia. Tai yra konkrečios politinės situacijos reikalas ir konkrečių politinių susitarimų dalykas", - kalbėjo MRU profesorius, pabrėždamas, kad politines aistras sukėlusi situacija turėtų būti vertinama labiau atsižvelgiant į visuomenės interesus.

„Mes situaciją tikriausiai turėtume vertinti kitu aspektu - kam naudingas Seimo pirmininko pasikeitimas? Ar jis naudingas Lietuvai, visuomenei, ar jis naudingas tam tikroms politinėms jėgoms, tarkime, „socialdarbiečių“ partijai, kuri net nedalyvavo Seimo rinkimuose ir kuri dėl to neturi rinkėjų pasitikėjimo. Aš manau, kad šiuo atveju tie žmonės, kurie kalba, kad reikia keisti Seimo pirmininką tik dėl to, kad kažkas formuojasi, pirmiausia turėtų pagalvoti, koks yra valstybės ir visuomenės interesas, ar po to, kai pasikeis Seimo pirmininkas, atsiras daugiau stabilumo“, - kalbėjo V. Sinkevičius.

„Seimo pirmininkas yra viso Seimo pirmininkas, o ne kažkokios politinės jėgos“, - pridūrė jis.

„Valstiečiai“, „socialdarbiečiai“, „tvarkiečiai“ nuo pastarosios savaitės iš naujo bando formuoti valdančiąją koaliciją. Pasirašiusios memorandumą, šios partijos laukia, kad prie valdančiosios daugumos prisijungtų ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga. Pasirašytame trijų partijų memorandume pažymima, kad dabartinis premjeras Saulius Skvernelis savo postą turėtų išlaikyti, o Seimo pirmininko postą, kurį šiuo metu užima „valstietis“ V. Pranckietis, siūlys Socialdemokratų darbo partija.