Berlynas – Lietuvos socialdemokratams: mūsų reakcijos buvo labai prieštaringos

„Šiuo klausimu būsiu atviras ir nuoširdus – mes palankiai vertiname, kad valdančioji dauguma bus formuojama be kraštutinės dešinės populistų partijos. Vokietijai nebuvo lengva siųsti brigadą į šalį, žinant, kad valdžiai įtaką daro kraštutinės dešinės partija“, – interviu BNS sakė Guntheris Krichbaumas (Giunteris Krichbaumas).
Paklaustas, ar žinia apie koalicijos pokyčius buvo teigiamai sutikta Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo vadovaujamoje CDU partijoje, jai priklausantis Europos temas kuruojantis viceministras patikino, jog Berlynas nesikiša į kitos šalies vidaus reikalus.
Tačiau, pasak Bundestago nario, „visi gyvename viename Europos name“, todėl jis atidžiai stebintis, kas vyksta kitose šalyse.
Vokietijai nebuvo lengva siųsti brigadą į šalį, žinant, kad valdžiai įtaką daro kraštutinės dešinės partija.
„Žvelgdami į savo pačių istoriją, mes negalime toleruoti, kai antisemitizmas ir prieš žydų tautą nukreipta propaganda yra politinės programos dalis. Vokietija negali to toleruoti dėl savo istorijos, todėl, kai išgirdome, kad ši partija („Nemuno aušra“ – BNS) prisijungs prie valdančiosios daugumos, galite įsivaizduoti, kad mūsų reakcijos buvo labai ribotos ir prieštaringos“, – teigė G. Krichbaumas.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prieš žydus kurstymo ir Holokausto neigimo, šiemet sprendimą šioje byloje turėtų paskelbti apeliacinės instancijos teismas.
Baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų prieš kelerius metus socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Politiko komentarai yra sulaukę neigiamos Vokietijos ambasados Lietuvoje reakcijos, tačiau šalyje lankęsi aukšto rango šios Vakarų Europos valstybės politikai R. Žemaitaičio retorikos ar „Nemuno aušros“ buvimo koalicijoje nekomentuodavo.
Socialdemokratai „aušriečius“ iš koalicijos nutarė išmesti praėjusį savaitgalį, tuo pačiu atverdami kelią deryboms prie daugumos prisijungti Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“.
Dalis socialdemokratų neslėpė nepasitenkinimo, kad R. Žemaitaičio elgesys ir kalbos sukelia neigiamą rezonansą visuomenėje.
„Manau, kad jūsų šaliai tai yra tikra galimybė. Jūs turite asmenybių, labai gerų politikų, todėl mes tikime, kad pavyks suformuoti naują valdančiąją daugumą, kuri nusipelnys pasitikėjimo ir žmonių paramos“, – sakė G. Krichbaumas.
Pastaraisiais metais Lietuvos ir Vokietijos santykiai intensyvėja, tam didelę įtaką turi Berlyno įsipareigojimas iki 2027 metų pabaigos šalyje dislokuoti brigadą.
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