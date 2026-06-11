Budbergytė: jei pakeistume užsienio reikalų ministrą laiku, tai padarytų mažiau žalos

Taip ji kalbėjo viešojoje erdvėje diskutuojant apie valdančiųjų norą Lietuvos diplomatijos vadovo poste Kęstutį Budrį pakeisti prezidento patarėju Deividu Matulioniu.
„Jeigu jūs būtumėte paklausę apie tai mėnesį atgal, aš būčiau pasakiusi, kad jokiu būdu, kad tai tikrai nėra gerai (keisti ministrą – BNS). Tačiau šiandien aš gal taip nepasakyčiau“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė R. Budbergytė.
„Man, kaip atsakingai už tą pirmininkavimą (ES Tarybai – BNS) iš Seimo, parlamentinę priežiūrą vykdančios institucijos, manau, kad jeigu padarysime viską laiku, tai netgi ir užsienio reikalų ministro pakeitimas, jeigu tai būtų tikrai žmogus patyręs, kuris yra seniai užsienio reikaluose, yra galbūt netgi dirbęs ir diplomatinėje tarnyboje, ir parlamentinėje, padarytų mažiau žalos, negu kad išvis palikti žmogų, kuris netinka į komandą“, – teigė ji.
Lyderiai turi dirbti Lietuvoje
Kita vertus, politikės teigimu, trečiadienį vykusiose derybose dėl koalicijos nebuvo kalbama apie užsienio reikalų ministro keitimą.
„Tai vis tiek yra prerogatyva premjero kartu su prezidentu. Jie formuoja ir atsakingi pagal Konstituciją už užsienio politiką. Tai kadangi nėra atsakymo aiškaus, ar premjeras nesikeis, nėra aiški pozicija prezidento, manau, kad šiandien kalbėti per anksti. Bet klausimas, ar tai padarys kokią nors žalą, reikia įvertinti, labai reikia visus tuos dalykus pasverti“, – dėstė R. Budbergytė.
BNS skelbė, kad savaitgalį socialdemokratams nusprendus iš valdančiosios koalicijos šalinti „Nemuno aušrą“ ir vietoje jos kviestis Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė neatmetantis galimybės, kad laikinasis demokratų pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru.
R. Budbergytės nuomone, nėra gerai, kai valdančiųjų partijų vedliai dirba ne Lietuvoje.
„Nepaisant to, kad jis yra laikinasis (pirmininkas – BNS), jeigu turi noro, tinka premjerui, tinka prezidentui, kodėl jis negalėtų grįžti iš Briuselio? (...) Niekas jo netrolina, čia yra rimti dalykai. Nėra gerai, kai partijų pirmininkai dirba Briuselyje, tikrai nėra gerai. Taip kaip nėra gerai, kai ir mūsų partijos pirmininkas dirba Jonavoje“, – kalbėjo parlamentarė.
„Mes suprantame, kad yra pareigos Briuselyje, yra šeimos įsikūrimas, yra trys vaikai ir kad mes ten jam jokių tokių ultimatumų, sakykime, pasiūlymų, kad „va, gerbiamas Virginijau, tikrai būtum puikus užsienio reikalų ministras“, mes nekeliame. Bet nepavadinčiau to trolinimu“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, dabartinis ministras K. Budrys teigia su M. Sinkevičiumi neaptaręs savo ateities ir yra pasirengęs tęsti darbą. Anksčiau Lietuvos diplomatijos vadovas iš jį delegavusių socialdemokratų yra sulaukęs kritikos dėl politikos Kinijos, Baltarusijos atžvilgiu, pasisakymų apie Kaliningrado sritį, esą tęsiamos buvusios konservatorių Vyriausybės užsienio politikos krypties.
K. Budrys žurnalistams Seime sakė, kad indikacijų, kad gali būti keičiamas, neturi, apie tai nekalbėjo ir su prezidentu Gitanu Nausėda.
„Skaitau tas pačias naujienas, kurias jūs rašote ir tiek. Žiūriu kaip į tam tikrą politinį lauką. (...) Ne, tikrai nebuvo pokalbio (dėl ateities – BNS), aš net neįsivaizduoju, kaip jis galėtų dabar vykti. Dirbu tai, ką dirbu, planuojuosi darbus, pasiruošęs tęsti tuos darbus ir tiek“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Artimiausiu metu neišvengiamai bus Vyriausybės atsistatydinimas, laikinoji Vyriausybė, tai žinau, kad būsiu laikinas ministras, o paskui, kas bus, pamatysime“, – pridūrė jis.
Demokratams priklausys du ministrų portfeliai
M. Sinkevičius po trečiadienį vykusių derybų su demokratais teigė, kad apie postus ir kas juos galėtų užimti nekalbėta. Tuo metu R. Budbergytė sako, kad Demokratų sąjunga gali tikėtis dviejų ministrų postų.
„Šiaip, iš principo, pagal jų turimus balsus, kiek jie turi Seime tų balsų, jiems du ministrai ir nieko daugiau“, – sakė socdemė.
„Nemuno aušrai“ traukiantis iš koalicijos atsilaisvina jų deleguotų Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijos. R. Budbergytės nuomone, tai nebūtinai reiškia, kad būtent šiuos portfelius perims demokratai.
„Mes gi kalbame apie naują koalicinį susitarimą (...) ir nereiškia, kad tai, ką „Nemuno aušra“ šiandien užėmė – Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija – kad mes automatiškai turime pasiūlyti mūsų būsimiems naujiems partneriams. O kodėl būtinai tuos postus, kuriuos atlaisvina? Gal mes turime, pavyzdžiui, ketinimų irgi kažkokį ten paimti tą (ministro postą – BNS)“, – teigė socialdemokratė.
Pasak jos, demokratų pozicijos pertvarkome Ministrų kabinete priklausys ir nuo jų siūlomų kandidatų.
„Kas iš to, kad, sakykime, mes lengva ranka duotumėm kokį nors ministro portfelį, o ten jie neturi žmogaus, kuris galėtų iš tiesų būti profesionaliu komandos nariu naujoje perkrautoje Vyriausybėje“, – kalbėjo R. Budbergytė.
Ji pažymėjo, kad derybose demokratų „apetitas buvo didelis“.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš LSDP, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
R. Motuzas: buvimą poste kartais lemia politinės dėlionės, o ne profesinės kompetencijos
Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad jį tenkina diplomatijos vadovo darbas. Tačiau jis pažymi, kad buvimą pareigose ne visuomet lemia tik profesionalumas.
„Viešai girdėjome (…) koalicijos partnerius, kurie sako, kad jų netenkina užsienio reikalų ministras. Mus lyg ir tenkina, Užsienio reikalų komitetą tenkina, bet čia ne visada lemia kompetencijos. Lemia politinės dėlionės ir bendras koalicijos partnerių sutarimas“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį teigė socialdemokratas.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje užsiminta apie galimą K. Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų. Svarstyta, esą į jo vietą galėtų skiriamas prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Pasak R. Motuzo, jei įvyktų toks scenarijus, rezultatas būtų panašus į dabartinį, kai ministerijai vadovauja K. Budrys.
„Aš manau, kad tiek vienas, tiek kitas yra stiprus ir visada kiekvienas turi tam tikrų privalumų. Lyginti labai sunku. Bet manau, kad bendras rezultatas būtų tas pats“, – teigė Seimo narys.
(be temos)