 Budrys Airijoje su ES kolegomis aptars paramą Ukrainoje, energetinį atsparumą

Budrys Airijoje su ES kolegomis aptars paramą Ukrainoje, energetinį atsparumą

2026-09-02 06:35
BNS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys trečiadienį dalyvaus neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime (Gymnich) Viklou mieste Airijoje.

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste ministrai aptars politinės, karinės ir finansinės paramos Ukrainai stiprinimą, taip pat energetinio atsparumo didinimą, siekiant padėti Ukrainos gyventojams atlaikyti piktavališkus Rusijos bandymus pasinaudoti žiema ir palikti juos be šilumos bei elektros energijos“, – pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

Taip pat bus aptartas pasirengimas artėjančiai Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai – diskutuojama apie veiksmus, reikalingus laivybos laisvei Juodojoje jūroje užtikrinti, bei užkirsti kelią Rusijai eksportuoti iš okupuotų Ukrainos teritorijų pagrobtus grūdus.

Šioje sesijoje taip pat dalyvaus Islandijos, Jungtinės Karalystės, Kanados, Norvegijos, Šveicarijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai.

URM teigimu, ministrai taip pat aptars ES bendros užsienio ir saugumo politikos veiksmingumo stiprinimą kintančiame geopolitiniame kontekste, siekiant užtikrinti nuoseklų ir efektyvų ES vaidmenį tarptautinėje arenoje.

„Atsižvelgdami į iššūkius tarptautiniam saugumui, ministrai taip pat aptars padėtį Artimųjų Rytų regione“, – teigia URM.

Neformalūs ES užsienio reikalų ministrų susitikimai (Gymnich) tradiciškai rengiami kas pusmetį ES Tarybai pirmininkaujančioje valstybėje narėje. Nuo liepos 1-osios ES Tarybai pirmininkauja Airija, kitų metų pirmąjį pusmetį tą darys Lietuva.

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