Budrys: kol Abu Dabyje vyko taikos derybos, Rusija kalbėjo teroro kalba

„Kol Abu Dabyje vyko taikos derybos, Rusija kalbėjo kalba, kuria geriausiai išmano – teroro. Per naktį Rusijos raketos ir dronai krito ant gyvenamųjų rajonų ir energetikos infrastruktūros Kijeve ir Charkove“, – šeštadienio rytą asmeninėje socialinio tinklo „X“ paskyroje rašė ministras.
„Akivaizdu: Maskva neketina siekti taikos ar nutraukti šio karo. Pasaulis turi veikti dabar – stiprinti Ukrainos oro gynybą ir didinti spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų puolimus prieš civilius gyventojus. Rusija privalo sumokėti už savo sukeltą sunaikinimą ir kančias. Atsakomybė neišvengiama“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) penktadienį susitiko Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) derybininkai. Ukrainos komanda teigė esanti pasiruošusi „dirbti įvairiais formatais“, priklausomai nuo dialogo eigos.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Rustemas Umerovas, Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius.
ELTA primena, kad beveik 6 tūkst. pastatų Ukrainos sostinėje Kyjive šeštadienį liko be šildymo po to, kai naktį Rusija surengė masinę dronų ir raketų ataką.
Kyjivo meras Vitalijus Kličko socialinėje platformoje „Telegram“ paskelbė, kad dauguma šių namų vėl liko be šildymo, nors jis buvo atnaujintas arba tai bandyta padaryti po bombardavimų sausio 9 d. ir 20 d.