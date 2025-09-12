Česlavas Okinčicas apdovanotas Lietuvos diplomatijos žvaigžde

Kaip pranešė URM, signatarui apdovanojimas skirtas už aktyvią politinę ir diplomatinę, taip pat visuomeninę ir švietėjišką veiklą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.
„Nepaprastai vertiname Jūsų indėlį į Lietuvos ir Lenkijos santykius. Nuosekli ilgametė jūsų veikla ženkliai sustiprino ne tik Lietuvos ir Lenkijos politinius, ekonominius, bet ir, svarbiausia, ryšius tarp abiejų šalių žmonių“, – įteikdamas apdovanojimą kalbėjo ministras Kęstutis Budrys.
Č. Okinčicas dirbo prezidento, vėliau – ministro pirmininko patarėju tautinių mažumų klausimais, 1996–2004 metais vadovavo Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondui, plėtojusiam kultūrinius ir visuomeninius ryšius tarp šalių.
1989 metais jis drauge su bendraminčiais įsteigė laikraštį lenkų kalba „Znad Wilii“, po kelerių metų – ir radijo stotį, tapusius svarbiomis informacijos sklaidos priemonėmis Lietuvos lenkų bendruomenei.
Č. Okinčicas taip pat aktyviai veikė skatindamas Lietuvos ir Lenkijos ekonominį bendradarbiavimą.
Signataras 2000 metais apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Lenkijos valstybiniais apdovanojimais.
