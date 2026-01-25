Čmilytė-Nielsen: nesuvokiama, kad valstybės vadovai nedrįsta pasmerkti smurtinio Žemaitaičio elgesio

„Politikas, kuris yra Seimo narys, kuris yra koalicijos vienas iš lyderių, yra žmogus, turintis valdžią, užsiiminėja jau ir smurtiniais veiksmais ir valstybės vadovai nedrįsta to pasmerkti – man tai protu nesuvokiama“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė V. Čmilytė-Nielsen, referuodama į Vilkaviškyje šią savaitę įvykusį R. Žemaitaičio apsistumdymą su protestuotojais.
„Dvigubi standartai, bet kas svarbiau, ir legitimizavimas agresyvaus elgesio yra didelis pavojus. Ir pavojus jau čia ir valstybės pagrindams“, – akcentavo opozicijoje dirbanti politikė.
Todėl politikė pripažįsta, kad jai kelia nerimą tiek prezidento Gitano Nausėdos, tiek ir visos koalicijos bailumas šiuo klausimu.
„Man didelį nerimą kelia ta nedrąsa, bailumas ir neprincipingumas valdančiosios koalicijos ir šalia jos esančio prezidento“, – sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė.
Socialdemokratų abejones dėl tolimesnio darbo su „aušriečiais“ vadina dūmų uždanga
Savo ruožtu į viešą erdvę vis sugrįžtančius dalies socialdemokratų pasvarstymus dėl galimybių toliau dirbti su „Nemuno aušra“ V. Čmilytė-Nielsen vadina labiau dūmų uždanga nei realiais ketinimais.
„Aš tai matau čia tokias dūmų uždangas, nes, jeigu jau reikėtų pretekstų, tai pretekstų mesti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos dovanojama kasdien. Bet tiesiog, tais pretekstais tiek neskubama pasinaudoti, kad akivaizdu, kad reikalingas toks partneris“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Galbūt patogu kartais jį naudoti kaip torpedą, kaip kažkokį tai klausimo stūmiką. O kartais tiesiog jis sukuria daug pseudo įvykių, daug skandalų, kuriuos vėliau nori, nenori tenka komentuoti ir nukreipia dėmesį nuo socialdemokratų nekompetencijos, nuo nemokšiškumo, nuo nesėkmingų sprendimų“, – pabrėžė ji.
ELTA primena, kad pirmadienį, „Nemuno aušros“ pirmininkas per Vilkaviškyje vykusį susitikimą su gyventojais apstumdė į jį atvykusį jaunuolį.
Incidento liudininkas naujienų portalui „Delfi“ teigė, kad R. Žemaitaičio apstumdytas vaikinas rankose laikė didelę lentą. Nors portalui komentavęs moksleivis sakė nematęs, kas ant jos buvo parašyta, kiti liudininkai pasakojo, jog užrašas skelbė „Ruzzija“, o ant lentos pavaizduota rodyklė vedė pastato išėjimo link.
Dėl šio įvykio Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, konservatorių atstovai kreipėsi į Seimo etikos sargus.
Tačiau prezidentas tokio R. Žemaitaičio elgesio vertinti nesiėmė. Jo teigimu, tai turėtų padaryti už viešosios tvarkos palaikymą atsakingos institucijos. Šalies vadovas pabrėžė, kad šiuo metu svarbiau susikoncentruoti į tai, kaip R. Žemaitaičio bendrapartiečiai Seime balsuos dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo.
Savo ruožtu Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė akcentavo šioje situacijoje matanti abiejų pusių atsakomybę – tiek R. Žemaitaičio, tiek į susitikimą Vilkaviškyje atvykusių protestuotojų. Ministrė pirmininkė pabrėžė susiklosčiusią situaciją vertinanti neigiamai.
Dar vienas susitikimas su R. Žemaitaičiu konfliktu baigėsi Panevėžyje. Jo metu policija sulaikė du vyrus bei pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, ketvirtadienį rašė portalas „15min“.
Tuo metu Generalinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė pradėjusi tyrimą dėl neteisėto asmens duomenų rinkimo šią savaitę Elektrėnuose vykusiame susitikime.
(be temos)