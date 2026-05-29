Čmilytė-Nielsen: tylėjimo apie duomenų vagystę variantą galėjo pasiūlyti politikai

Pasak jos, penktadienį vyksiančiame Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje bus siekiama sužinoti, kas tokį sprendimą pasiūlė ir kas priėmė.
„Kodėl per tą laiką iki ikiteisminio tyrimo pradžios, kuris prasidėjo balandžio 15-ąją, bent jau nebuvo pranešta nukentėjusiems žmonėms. Nėra aišku. Ir tas pastarosiomis dienomis ypač sustiprėjęs jausmas, žvelgiant į atsakomybės permetinėjimą. Ir tikrai tokia paini labai situacija, bet akivaizdu, kad kažkas priėmė sprendimą, matyt, iš politikų, kad ši istorija turėtų būti, na, nutylėta“, – penktadienį Žinių radijui sakė ji.
„Ir kas yra blogiausia šioje reakcijoje, kad žmonės, kurie nukentėjo, kurių duomenys buvo pavogti, jie atsidūrė rizikos zonoje. Akivaizdu, jeigu kažkokie piktavaliai turi asmens kodą, konkrečią gyvenimo vietą, netgi kai kuriais atvejais, kas yra registruotas tame nekilnojamajame turte, tai atveria didžiules galimybes pakenkti. Ir štai beveik du mėnesius kažkas apie tai žinojo, bet neinformavo, nors beje ir įstatymai vienareikšmiškai įpareigoja informuoti“, – pridūrė parlamentarė.
V. Čmilytė-Nielsen tikisi, kad penktadienį vyksiančiame Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje pavyks sužinoti, kas priėmė sprendimą iš politikų nutylėti apie duomenų vagystę.
„Nežinau, ar išgirsime tą atsakymą, bet tai yra svarbu, nes čia yra ir atsakomybės klausimas politinės“, – kalbėjo liberalų lyderė.
Pasak jos, būtina kelti klausimą, kodėl valstybinių institucijų darbuotojams, kurie naudojasi Registrų centro duomenų baze, netaikomas dvigubo identifikavimo reikalavimas.
„Manau, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas privalės įpareigoti tarnybas, institucijas, ministerijas susižiūrėti savo kuruojamose įstaigose ir ten, kur yra spragos likusios, jas maksimaliai greitai pašalinti“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirminiais duomenimis, vagystės vykdytos šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje.
(be temos)