Dainius Varnas pasitraukė iš „Nemuno aušros“ frakcijos Seime

„Norėčiau prieš pradedant pirmąjį klausimą pagarsini pareiškimą Seimo pirmininkui dėl pasitraukimo iš „Nemuno aušra“ frakcijos. Pranešu, kad aš, Seimo narys Dainius Varnas, pasitraukiu iš „Nemuno aušra“ frakcijos Seime“, – prieš parlamento posėdį sakė jam pirmininkavusi Orinta Leiputė.
Apie tai, jog traukiasi iš partijos, D. Varnas pranešė dar savaitgalį. Tuomet jis teigė tokį sprendimą priėmęs dėl to, jog partijoje sprendimai daromi remiantis „abejotinais politinių veikėjų įsitikinimais“, taip pat yra „monopolizuojamas partijos valdymas, nesilaikant net minimalių demokratinių procedūrų“.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė ketinantis pasišnekėti su buvusiu frakcijos kolega bei tikino nežinantis priimto sprendimo priežasčių.
„Dainiaus stebuklai, dar 20 minučių prieš dalina laikraščius, geria kavą su partijos nariais ir nusiteikęs imti valdžią Kaune. Ir po 20 minučių sako, aš išeinu partijos“, – teigė politikas.
Jis taip pat sakė iš kitų frakcijos narių neišgirdęs teiginių apie ketinimus palikti politinę jėgą.
D. Varnas į Seimą buvo išrinktas pagal „Nemuno aušros“ sąrašą.
Parlamentaras darbą tęs Mišrioje Seimo narių grupėje.
Jis yra minėjęs, jog sprendimą, ar jungtis prie kurios nors kitos frakcijos, priims vėliau. Politikas taip pat žadėjo remti Ingos Ruginienės Vyriausybės teikiamus projektus.
Šį sprendimą D. Varnas paskelbė po R. Žemaitaičio pasisakymų apie vieną iš kultūrininkų protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
