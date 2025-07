Daukanto aikštėje – įkvepiantys Vokietijos prezidento žodžiai

„Man gera jausti, kad šiandien Lietuvos žmonės švenčia ne institucinę šventę. Jūs švenčiate save kaip šios šalies pamatą, kaip tvirtą Lietuvos branduolį“, – per vėliavų pakėlimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje sakė Vokietijos prezidentas.

„Tai aiškiai parodo, kad be lietuvių, be jų drąsos, be jų nepalaužiamos kovos už nepriklausomybę, nebūtų ir šios laisvos Lietuvos. Jūs, lietuviai, žinote, kad nei laisvė, nei taika nėra savaime suprantami dalykai. Laisvė – tai ne būsena. Tai užduotis. O iš laisvės kyla atsakomybė. Atsakomybė vieniems už kitus, už taiką, už Europą“, – pabrėžė jis.

F. W. Steinmeierio teigimu, Valstybės diena – tai gyvas laisvės, nepriklausomybės ir Europos idėjos patvirtinimas.

Jis patikino, kad Lietuva ir Vokietija drauge remia Ukrainos laisvę, laisvo apsisprendimo principą, Europos sanglaudą.

Jūsų saugumas yra ir mūsų saugumas.

„Dislokuodami Vokietijos brigadą Lietuvoje, mes duodame ilgalaikį pažadą. Jūsų saugumas yra ir mūsų saugumas. Mes žinome, kas gina Lietuvą, gina Europą ir Europos vertybes. O jūs, brangūs Lietuvos žmonės, tai darote kiekvieną dieną. Didžiuojuosi, kad mano šalis šiandien taip ryžtingai stovi petys į petį su Lietuva. Vedama draugystės, atsakomybės vardan laisvės ir Europos“, – sakė prezidentas.

Kaip skelbė BNS, Lietuva ir Vokietija gynybos srityje aktyviai bendradarbiauja nuo 2017 metų, kai Vokietija ėmėsi vadovauti Lietuvoje dislokuotam NATO batalionui.

Vokietija žada iki 2027 metų dislokuoti Lietuvoje brigadą – kelis tūkstančius karių.

Sekmadienį Lietuvoje švenčiama Valstybės diena žymi Mindaugo karūnavimą Lietuvos karaliumi 1253 metų liepos 6 dieną.

Ši diena valstybės švente paskelbta 1990 metais, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę.