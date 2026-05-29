Dėl duomenų vagystės iš Registrų centro – neeilinis Seimo NSGK posėdis

Į jį pakviesti Vidaus reikalų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų, Registrų centro, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Valstybės saugumo departamento, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento atstovai.
Bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę, įvertintos jos keliamos grėsmės.
„Pirmiausia rūpi nacionalinio saugumo aspektai, galimos išpumpuotos informacijos poveikis mūsų pareigūnų, karininkų, žvalgybos tarnybų darbuotojų saugumui. Jeigu asmeninė informacija apie juos yra patekusi į priešiškų tarnybų rankas, kaip mes visa tai vertiname, kokie planai apsisaugoti nuo tų rizikų, jas suvaldyti“, – BNS sakė Seimo NSGK vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Neeilinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai.
Kai rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirminiais duomenimis, vagystės vykdytos šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje.
Tarp nukentėjusių asmenų – prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, dalis ministrų, Seimo narių, verslininkų.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad pavogti duomenys – ne „lokalus skandalas“, o „nacionalinio saugumo pamatus drebinantis skandalas“.
Seimo NSGK vicepirmininkas L. Kasčiūnas tvirtino, jog negalima atmesti, kad už duomenų vagystės gali stovėti Rusijos karinė žvalgyba.
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