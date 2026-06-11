Dėl galimo valdančiųjų piktnaudžiavimo procedūromis – kreipimasis į Konstitucinį Teismą

Parlamentarų teigimu, ši teisinė spraga tapo įrankiu valdančiajai daugumai manipuliuoti įstatymų leidybos procesu ir dirbtinai eliminuoti opozicijos atstovus iš svarbių balsavimų.
Kreipimosi autoriai ginčija Statuto nuostatą, numatančią, kad „Seimo posėdžio metu komitetų posėdžiai rengiami tik Seimui sutikus“. Kaip pažymima pranešime žiniasklaidai, ši nuostata reikalauja Seimo sutikimo, joje nėra numatyta jokių kriterijų, pagrindų ar saugiklių, kada tokia išimtis gali būti taikoma.
Kaip nurodoma kreipimesi į KT, tokia Statuto nuostata, nesant aiškių taikymo kriterijų, prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems Seimo nario laisvo mandato, lygiateisiškumo, atsakingo valdymo ir teisinės valstybės principams, taip pat darbo tvarkai, turinčiai užtikrinti nepertraukiamą dalyvavimą Seimo darbe.
Pasak kreipimosi iniciatorės Seimo narės Giedrės Balčytytės, dabartinis reguliavimas sukuria prielaidas nuolatiniam piktnaudžiavimui.
„Sukuriama absurdiška ir antikonstitucinė situacija, kai Seimo narys priverstinai pastatomas prieš dilemą: ar atlikti savo pareigą plenariniame posėdyje ir balsuoti priimant įstatymus, ar dalyvauti savo komiteto posėdyje, kurį valdantieji nusprendė surengti tuo pat metu. Seimo nario laisvas mandatas ir pareiga atstovauti negali būti dalijama pusiau. Tokia praktika pažeidžia parlamentarų lygiateisiškumą ir iškreipia Seimo valią“, – pabrėžia konservatorė.
Kaip akivaizdų piktnaudžiavimo pavyzdį kreipimesi parlamentarai nurodo šių metų balandžio 14 d. įvykius, kai siekiant skubotai priimti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas valdančiosios daugumos balsais buvo leista surengti neeilinį Kultūros komiteto posėdį. Dėl šio sprendimo dalis Seimo narių turėjo palikti plenarinių posėdžių salę, kurioje tuo metu vyko balsavimai dėl svarbių teisės aktų, susijusių su teise ir nacionaliniu saugumu.
G. Balčytytės teigimu, tokios tendencijos kelia tiesioginę grėsmę teisinės valstybės principams.
„Balandžio mėnesio Kultūros komiteto atvejis, kai buvo skubama nepaisant net kritiškos Venecijos komisijos nuomonės, parodė, kad Statuto spraga naudojama kaip patogus instrumentas neturėti opozicijos balsų plenariniame posėdyje. Tai pavojingas precedentas, bylojantis apie atsakingo valdymo principų nepaisymą. Matome ir kaimyninių valstybių patirtis ir privalome užkirsti kelią bet kokioms manipuliacijoms demokratija Lietuvoje“, – sako G. Balčytytė.
Parlamentarai tikisi, kad KT išaiškinimas užkirs kelią tolimesniam procedūriniam piktnaudžiavimui.
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