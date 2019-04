Dėl laiško V. Vasiliauskui opozicija prakalbo apie apkaltą S. Jakeliūnui

Po to, kai trečiadienį jungtiniame opozicinių frakcijų posėdyje dalyvavęs Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas perskaitė jam siųstą S. Jakeliūno laišką, opozicija prabilo apie apkaltą krizę tiriančiam BFK pirmininkui.

V. Vasiliauskas posėdyje citavo S. Jakeliūno jam siųstą laišką.

„Dėl to rinkos dalyvio („Revolut“. - ELTA) nežinau, koks yra LB ir ECB atsakomybių dėl licencijavimo pasidalijimas ir į tai nesigilinsiu. Tačiau darysiu viską, kad atitinkamos institucijos dar kartą įvertintų visus rizikos veiksnius, taip pat ir naujai paaiškėjusias aplinkybes, įskaitant ir naujienas iš Londono. Tikiuosi skaitai, kas apie šį dalyvį rašoma ten. Nežinau, kuo baigsis FCA tyrimas dėl plovimo tech. monitoringo sistemų atjungimo incidentų ir kas gali būti dar svarbiau, atrodo sąmoningo sprendimo neinformuoti FCA apie tai. Gal turi daugiau žinių apie tai, tačiau dalyvio reputacijos tai negerina. Nekalbant apie tai, kad jo atžvilgiu berods vykdomi dar du tyrimai, nors tikriausiai mažiau reikšmingi.

Britų žiniasklaida taip pat labai domisi, kas vyksta ir kas planuojama dalyvio atžvilgiu Lietuvoje. Aš su jos atstovais ir ne tik nuolat bendrauju ir bendrausiu toliau. Taip, kad tolesni veiksmai ir sprendimai čia gali turėti rimtų politinių ir gali būti tarptautinių padarinių. Todėl bandau pasakyti, kad gal pats dalyvis, padedant Lietuvos bankui (?) galėtų įvertinti, ar vietos rinkos galimybės ir politinė aplinka palanki jo ir investuotojų planams įgyvendinti. Toks sprendimas, jei tik jis būtų įmanomas, mano manymu, būtų mažiausiai skausmingas visiems. Tačiau laiko jam priimti gali būti visai nedaug. Gero skrydžio namo, na ir įdomaus pavasarinio politinio ciklo etapui“, - BFK pirmininko laišką citavo į posėdį opozicijos lyderės Viktorijos Čmilytės-Nielsen kvietimu atvykęs V. Vasiliauskas.

Opozicijos lyderė iš karto po posėdžio sakė, kad paviešintame laiške S. Jakeliūnas akivaizdžiai daro spaudimą Lietuvos banko vadovui. Dėl to, tvirtino ji, opozicija bematant paruoš du kreipimusi dėl BFK pirmininko veiksmų.

„Paruošime du kreipimusi: vieną kreipimąsi į Seimo pirmininką tam, kad būtų įvertinta, ar tai nėra spaudimas nepriklausomai institucijai, ir galimai kreipsimės į prokuratūrą dėl veiksmų, kurie galėtų būti traktuotini kaip spaudimas“, - sakė V. Čmilytė-Nielsen. Pasak jos, tai, kad S. Jakeliūnas darė spaudimą, nereikia skaityti net tarp eilučių.

„Nereikia net tarp eilučių skaityti - tiesiogiai prašoma imtis veiksmų ir panašiai. Mano galva, tikrai galima perskaityti ne tarp eilučių, o tiesiogiai, kaip prašymus, pageidavimus, kurie Seimo nariui, komiteto pirmininkui neturėtų būti priimtini“, - sakė opozicijos lyderė.

Gabrielius Landsbergis antrino liberalei ir sakė, kad yra pakankamas pagrindas Seime tirti S. Jakeliūno veiksmus.

Pasak jo, tai nėra pirmas atvejis, kai jis bando daryti įtaką nepriklausomoms institucijoms.

„Anksčiau buvo atvejis su Konstituciniu Teismu, dabar Lietuvos banku, manau, kad tyrimas Seime galėtų apimti visus šiuos atvejus“, - sakė G. Landsbergis ir neatmetė, kad pats tyrimas gali būti žingsnis ir apkaltos S. Jakeliūnui link.

„Asmuo familiariu tonu, pirštu prikišamai prašantis, kad būtų sustabdyta licencija vieno iš rinkų dalyvio ir dar duodamas laikas - pasakoma, kad to laiko lieka labai mažai. Įsivaizduokime, jei tas pats Stasys Jakeliūnas vieną dieną atsibustų ir atsimintų, kad jo į darbą nepriėmė dar koks nors bankas ir paprašytų atimti licenciją vienam iš didžiųjų bankų. Kokią tai sumaištį galėtų sukelti?“, - sakė G. Landsbergis.

Panašios pozicijos laikėsi ir kiti opozicinių frakcijų posėdyje dalyvavę politikai. Socialdemokratas Julius Sabatauskas dvejojo, ar S. Jakeliūnas vis dar gali eiti BFK pirmininko pareigas. Pasak jo, pati BFK turi įvertinti S. Jakeliūno veiklą.

„Tokia įvykių seka verčia galvoti apie priešingą tyrimą dėl Seimo nario veiklos, galimą kišimąsi į kitų nepriklausomų institucijų, tokių kaip Lietuvos bankas, veiklą. BFK turi tai įvertinti, ar šis asmuo neturėtų nusišalinti nuo tyrimo. Nes, jei šie faktai tikri, ką jūs (V. Vasiliauskas. - ELTA) pasakėte apie susirašinėjimą, aš tai vertinčiau taip“, - sakė J. Sabatauskas.

Griežtai S. Jakeliūno laišką įvertino ir konservatorius Andrius Kubilius.

„Tai, ką pirmininkas (V. Vasiliauskas. - ELTA) tik ką paminėjo, mano įsitikinimu, yra Generalinės prokuratūros tyrimo objektas“, - sakė konservatorius ir priminė anksčiau partijos kolegų deklaruotą pareiškimą.

„Kišimusi laikomas neoficialus poveikis, kuris gali būti daromas prašant, patariant, reikalaujant, primygtinai peršant savo nuomonę ir panašiai. Šiuo atveju tai, kas yra šiame susirašinėjime, mano įsitikinimu, yra akivaizdus įrodymas, kad būtent taip ir buvo elgiamasi. Už šią veiklą Lietuvos baudžiamasis kodeksas valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui, įskaitant Seimo narį, piktnaudžiavusiam tarnybine padėtimi, numato baudžiamąją atsakomybę“, - kalbėjo A. Kubilius.

Po posėdžio liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen V. Vasiliausko paklausė, ar šis, perskaitęs S. Jakeliūno laišką, ketina jį ir paviešinti. Atsakydamas LB valdybos pirmininkas teigė, kad kol kas, nepasikonsultavęs su teisininkais, į šį klausimą negalintis atsakyti.

„Vėlgi, matote, čia galbūt yra ir tarpinstitucinis klausimas, teisinis klausimas, tai aš tikrai dabar neatsakysiu. Reiktų pasikonsultuoti. Tačiau aš atsakau už savo žodžius“, - sakė V. Vasiliauskas.

Trečiadienio rytą vykusiame Biudžeto ir finansų komiteto, atliekančio krizės tyrimą, posėdyje V. Vasiliauskas pareiškė manąs, kad S. Jakeliūnas bankui daro spaudimą. Pastarasis neslėpė nuostabos dėl tokio pareiškimo.

BFK pirmininkas S. Jakeliūnas teigė, kad jam belieka stebėtis tokiais susirašinėjimų viešinimais.

„Jeigu aktyvaus ir įdomaus politinio sezono palinkėjimas, kadangi vyksta rinkimai bent keli, yra kažką užgaunantis, menkinantis reputaciją ar darantis spaudimą LB, ir tokie susirašinėjimai yra paviešinami, tai man belieka stebėtis“, - sakė S. Jakeliūnas.

Kaip ELTA jau rašė, S. Jakeliūnas teigia, kad LB, prižiūrėdamas finansų sektorių, per krizę esą neužtikrino, kad skolinęsi žmonės nepermokėtų dėl galimų manipuliacijų VILIBOR indeksu, keičiant paskolų sutartis iš litų į eurus. Pasak S. Jakeliūno, pernai tyrimą atliekantis BFK kreipėsi į Lietuvos banką, klausdamas, ar buvo atlikti tyrimai dėl VILIBOR per krizę, o šiemet sausį gautas atsakymas, kad VILIBOR atitiko tuometinę tarptautinę praktiką. Dabar paaiškėjo, kad 2012 m. LB buvo parengęs pažymą apie VILIBOR per krizę, kurioje minėtos ir permokos, tačiau LB teigia, kad pažyma buvo skirta tik vidiniam banko naudojimui, joje pateikiami skaičiavimai - preliminarūs.

Tuomet išplatintame rašte LB paragino S. Jakeliūną kuo skubiau pateikti atsakingoms institucijoms informaciją dėl galimo Lietuvos bankų manipuliavimo VILIBOR kotiruotėmis, apie kurį jis pasisakė viešai.

Krizės priežastis tiriančios Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas S. Jakeliūnas sakė, kad LB raginimas atsakingoms institucijoms pateikti informaciją dėl galimo komercinių bankų manipuliavimo VILIBOR indeksu gali būti vertinamas kaip spaudimas.