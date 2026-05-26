Dėl pavogtų duomenų kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą

„Tikrai nepakanka Registrų centro vadovo (atsistatydinimo – BNS), čia kalbama apie politinę atsakomybę ir aukščiausiu, tai yra Vyriausybės, lygmeniu“, – antradienį BNS sakė opozicinio Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Jos teigimu, politinę atsakomybę turėtų prisiimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai Vladislavas Kondratovičius, Edvinas Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė.
„Klausimas jai yra, ar ji žinojo nuo balandžio pradžios, kokių žingsnių ėmėsi, kad būtų apsaugoti tie gyventojai ir kodėl laukta iki paskutinio momento, kai jau nuslėpti neįmanoma buvo. Klausimų yra tikrai visas pluoštas, bet politinę atsakomybę matyčiau šių trijų, tai yra pradedant nuo Vyriausybės vadovės, kuri neparodė adekvačios reakcijos į tokią rimtą situaciją, ir dviejų ministrų“, – tvirtino V. Čmilytė-Nielsen.
Klausimų yra tikrai visas pluoštas, bet politinę atsakomybę matyčiau šių trijų, tai yra pradedant nuo Vyriausybės vadovės, kuri neparodė adekvačios reakcijos į tokią rimtą situaciją, ir dviejų ministrų.
Ji sakė nesuprantanti, kodėl žmonės, kurių duomenys buvo pavogti, nebuvo iškart įspėti apie įvykį.
„Man kyla klausimas, kodėl tie žmonės nebuvo informuoti valstybės institucijų. Tarkim, nuo balandžio pradžios, kai jau buvo tai žinoma, jie neturėjo informacijos, kad piktavalių rankose yra jautrūs jų duomenys. Tai yra visiškai galvoje nesutelpantis dalykas. Tik šiandien rytą žmonės atsibudę turi informaciją, kad piktavalių rankose yra jų jautrūs duomenys“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Anot jos, žmonėms, kurių duomenys buvo pavogti, kyla realus pavojus tapti sukčių aukomis.
Liberalų lyderė tvirtino, jog pavogta ir jos Nekilnojamojo turto registro informacija.
Nukentėjusiųjų sąraše taip pat esantis opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas situaciją vadina skandalinga.
„Skandalinga situacija, mano požiūriu, bandyta nukreipti visą šitą istoriją į eilinio kibernetinio nusikaltimo rėmus, fokusuoti dėmesį į tai, o už to gali stovėti pirmiausia Rusijos karinė žvalgyba“, – teigė politikas.
„Priminsiu, kad vieno iš asmenų, kuris dabar yra kalėjime už šnipinėjimą, viena iš užduočių buvo specialiosioms tarnyboms surinkti Sausio 13-osios byloje dalyvavusių Lietuvos teisėjų ir prokurorų gyvenamąsias vietas. Kitaip tariant, labai tikėtina, kad tai yra ne tik šiaip paprastas kibernetinis nusikaltimas, o tai yra kibernetinis nusikaltimas, kurį padarė priešiškų valstybių specialiosios tarnybos ir susirinko dabar milžinišką bazę duomenų ir gali taikyti įvairias taktikas, metodikas veikdami prieš mūsų visuomenę“, – tvirtino jis.
L. Kasčiūnas pabrėžė, kad reikia kalbėti apie vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrų atsakomybę.
„Tai pirmiausia vidaus reikalų ministro ir ekonomikos inovacijų ministro atsakomybė, nes per vidaus reikalų sistemą buvo veikiama, o Registrų centras ir už jį atsakinga ministerija nesugebėjo viso to užkardyti“, – teigė konservatorius.
Jis sakė ketinąs inicijuoti trijų opozicinių frakcijų pasitarimą tuo klausimu.
Opozicinių Demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas antradienį BNS pranešė, kad jų frakcija inicijuoja klausimus ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrams.
„Pirmiausia, tikriausiai reikia pasakyti, kad dabartinis sprendimas tiesiog atleisti Registrų centro vadovą jokia apimtimi pačios problemos nesprendžia, o antra, lygiai taip pat akivaizdu, jog ta informacija buvo žinoma jau anksčiau, tačiau kas padaryta su tuo, ar buvo tinkamai pasielgta, informuota visuomenė, kyla labai daug klausimų, ir tos politinės atsakomybės dedamoji čia su kiekviena diena, su vis daugiau atskleidžiamos informacijos tampa vis ryškesnė“, – teigė jis.
Ir L. Kasčiūnas, ir V. Čmilytė-Nielsen neatmetė, kad atsižvelgus į gautą informaciją, gali būti inicijuota interpeliacija kuriam nors ministrui.
„Šis klausimas tikrai bręsta“, – BNS sakė konservatorių lyderis.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Įmonės teigimu, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
Nuo 2023 metų Registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas pirmadienį paliko pareigas. Jį laikinai pakeitė Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
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