Demokratų valdyba pritarė pradėti derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos

Po valdybos posėdžio partijos atstovai pabrėžė, kad tai plačiai išdiskutuotas sprendimas, priimtas siekiant ne tik aktyviau prisidėti prie valstybės valdymo, bet ir grąžinti į politiką ramybę bei profesionalumą.
Valdybos susitikime sudaryta ir derybinė grupė, į kurią deleguoti demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius bei parlamentarai Linas Kukuraitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Jekaterina Rojaka ir Domas Griškevičius.
Savo ruožtu trečiadienį socdemai rengia dvišalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį – visų trijų partijų atstovų susitikimą dėl valdančiosios koalicijos.
Kaip rašė BNS, socialdemokratams praėjusią savaitę nutarus šalinti iš valdančiosios koalicijos „Nemuno aušrą“, pradėtos derybos dėl naujos daugumos su demokratais, koalicijoje išlaikant ir „valstiečius“.
Pasak V. Sinkevičiaus, tiek pirmadienį bendraujant su partijos skyrių vadovais, tiek antradienį vykusiame valdybos posėdyje išryškėjo aiški pozicija, jog demokratams svarbiausi ne galimi postai, o konkretūs darbai, kuriuos pavyktų įgyvendinti per likusius dvejus kadencijos metus.
Demokratų pirmininko teigimu, tarp pagrindinių prioritetų partija įvardija demografinės situacijos gerinimą, ekonomikos augimo skatinimą, regionų stiprinimą ir valstybės saugumo užtikrinimą.
Tuo metu socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius teigė, jog po antradienį Briuselyje vykusio susitikimo su demokratų ir „valstiečių“ lyderiais konkrečiai nediskutavo dėl pareigų ar ministerijų. Jis taip pat pažymėjo, kad kol kas anksti vertinti, kokių pokyčių po derybų gali sulaukti ir Vyriausybės programa.
Kaip rašė BNS, diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai, be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš LSDP, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
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