Dovilė Šakalienė su ES kolegomis aptars paramą Ukrainai, bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, pagrindinis dėmesys susitikime bus skiriamas karinės paramos Ukrainai didinimui ir Europos gynybos pramonės bendradarbiavimui su kariaujančia šalimi.
Susitikimo metu planuojama aptarti ir valstybių gynybos parengties gerinimą, ES gynybos iniciatyvų įgyvendinimą.
Gynybos ministrai taip pat aptars ES karines misijas.
Šiuo metu Lietuva dalyvauja penkiose iš aštuonių ES vadovaujamų misijų, tarp kurių, anot ministerijos, Lietuvai svarbiausia – ES karinės paramos Ukrainai misija (angl. European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine).
Nuo 2025 metų liepos ES Tarybai pirmininkauja Danija.
