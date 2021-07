Estijos užsienio reikalų ministrė apsilankė Užsieniečių registracijos centre Pabradėje

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius kartu su Estijos užsienio reikalų ministre Eva Maria Liimets ir ja lydinčia delegacija trečiadienį lankėsi Pabradėje įsikūrusiame Užsieniečių registracijos centre (URC), kur susitiko su Estijos atsiųstais policijos ir sienų apsaugos pareigūnais, praneša Vidaus reikalų ministerija.

„Nuoširdžiai dėkojame Estijai, vienai iš artimiausių mūsų sąjungininkų, pasiuntusiai dešimties karininkų pagalbą, padėti Lietuvos kolegoms spręsti neteisėtos migracijos iššūkius, kuriuos šiomis dienomis stebi tarptautinė bendruomenė. Mes, visos Europos Sąjungos šalys, suprantame, kad kol yra grėsmė vienai valstybei narei, kitos negali jaustis saugios. Todėl solidarumas, palaikymas, pagalba daug reiškia ne tik dvišaliams santykiams, bet ir visos Europos vienybei“, – kalbėjo vidaus reikalų viceministras.

Birželio viduryje Estija išreiškė palaikymą Lietuvai dėl augančių neteisėtų migrantų skaičiaus ir pasiūlė konkrečią pagalbą. Liepos 7 d. Estijos policijos ir sienų apsaugos tarnyba atsiuntė į Lietuvą dešimties pareigūnų padalinį ESTPOL5, kuris visą mėnesį padės stebint Lietuvos – Baltarusijos pasienį. Estijos policijos ir sienų apsaugos tarnyba jau yra vykdžiusi sienų kontrolės ir apsaugos misijas Graikijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Bulgarijoje, Slovėnijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Estija pagalbą Lietuvai teikia pagal Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) programą.

Pastaruoju metu labai išaugus neteisėto migracijos srautams Valstybės sienos apsaugos tarnyba sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos, Lietuvos policijos, Šaulių sąjungos ir kitų institucijų, taip pat pasienyje su Baltarusija dirbti pradėjo FRONTEX pareigūnai.