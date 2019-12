G. Landsbergis: gerovės valstybės problema – pasitikėjimas

„Man atrodo, kad mūsų kalbos apie gerovę yra žvangantis varis ir skambantys cimbolai, nes nėra pasitikėjimo. Kaip galima pasitikėti valstybe, kuri prašo susimokėti 100 eurų daugiau už būstą, keletą šimtų daugiau – už automobilį, jei aš žinau, kad tie pinigai gali nueiti vieno iš valstybės vadovų keliui šalia jo namų nutiesti?” – TS–LKD tarybos posėdyje šeštadienį sakė G. Landsbergis.

Labai lengva kalbėti apie gerovę, bet ką mes esame pasiruošę padaryti dėl to?

„Labai lengva kalbėti apie gerovę, bet ką mes esame pasiruošę padaryti dėl to? Ar esame pasiruošę atsisakyti dalies savo asmeninės gerovės – vieni – per mokesčius, kiti – per privilegijas, kurios visuomenei yra nesuprantamos”, – tikino G. Landsbergis.

ELTA primena, kad valdantieji siūlo nuo kitų mestų įvesti automobilių, stambios prekybos, bankų turto mokesčius bei išplėsti nekilnojamojo turto apmokestinimą.