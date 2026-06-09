Gintauto Palucko šeimos finansinės problemos nesibaigia

Sutapimas tai ar ne, tačiau G. Paluckas iš premjero pareigų pasitraukė tą patį rytą, kai FNTT pareigūnai atliko kratas jo brolienės Virginijos Paluckienės įmonėje „Dankora“.
Paaiškėjo, kad „Dankora“ gavo solidžią 170 tūkst. eurų europinę paramą, skirtą elektromobilių ir laivų įkrovimo infrastruktūrai įrengti pamario krašte, Drukių kaime. Baterijų sistemas ketinta pirkti iš dalies Gintautui Paluckui priklausančios įmonės „Garnis“.
„Kalba eina ne tik apie tai, kad premjero pareigas einančio asmens šeimos įmonė gauna didžiulį europinį finansavimą laivų įkrovimo stočiai keli kilometrai nuo bet kokio laivybai tinkamo vandens telkinio, bet ir apie tai, kad didžioji dalis tų pinigų buvo nukreipta į premjero įmonę“, – teigė žurnalistas Šarūnas Černiauskas.
Paaiškėjus, kad vargu ar lėšos čia bus investuotos, įmonė viešai pasižadėjo grąžinti Nacionalinės mokėjimo agentūros išmokėtus europinius pinigus. Iš viso „Dankora“ spėjo gauti 136 tūkst. eurų.
Įmonė pageidauja nutraukti sutartį dėl paramos, tačiau pinigų kol kas negrąžino.
„Paramos sutartis gali būti nutraukta tik tada, kai UAB „Dankora“ grąžins visą jiems išmokėtą paramos sumą. Kadangi parama dar nebuvo grąžinta, paramos sutartis ir nėra nutraukta“, – aiškino Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovė Genovaitė Beniulienė.
Paluckų verslui negrąžinus šių pinigų, Nacionalinė mokėjimo agentūra kreipėsi į teisėsaugą.
Šiuos reikalus tyrusiems ir išviešinusiems žurnalistams žinia apie vis dar negrąžintus pinigus buvo netikėta.
„Visoje šioje istorijoje, manau, protingesnis sprendimas būtų buvęs grąžinti tuos pinigus, surasti būdą, kaip juos grąžinti, kad bent jau iš šios istorijos būtų galima išeiti pakelta galva. O dabar išeina taip, kad praėjo beveik metai, ir paaiškėja, jog tai vėl buvo melas“, – kalbėjo Š. Černiauskas.
Š. Černiauską stebina ekspremjero finansinės problemos, mat G. Paluckas paskutinį kartą deklaravo turintis daugiau nei 2 mln. eurų vertės turto.
„„Garnis“ važiuoja į bankrotą. Mokesčių inspekcija reikalauja iškelti bankroto bylą, nes įmonė tiesiog piktybiškai nemoka mokesčių. VMI ir „Sodrai“ susikaupė daugiau nei 30 tūkst. eurų skolų. Matome, kad politikos milijonieriaus verslas neranda net tokios sumos padoriam atsiskaitymui su valstybe“, – teigė Š. Černiauskas.
Teisėsaugai tiriant galimai neskaidrius sandorius, buvęs „Dankoros“ vadovas pasitraukė iš pareigų. Įmonei dabar vadovauja ekspremjero brolis Danas Paluckas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pasak FNTT, tyrime įtarimai pateikti penkiems asmenims. Vienas jų – G. Palucko brolis.
Nei su Danu, nei su Gintautu Paluckais susisiekti nepavyksta.
„Nebūtina laikytis duoto žodžio, nebūtina sąžiningai elgtis su Lietuvos valstybe. Deja, vaizdas liūdnas. Sėkmės broliams Paluckams, kurie abu yra įtariamieji, kurių abiejų turtas yra įšaldytas. Manau, jų laukia ne vienas labai įdomus teismo procesas“, – sakė Š. Černiauskas.
Seimas prieš mėnesį panaikino G. Palucko teisinę neliečiamybę. Jis įtariamas piktnaudžiavimu ir neteisėtu praturtėjimu. Tačiau ekspremjeras liko Seime ir toliau darbuojasi socialdemokratų frakcijoje.
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