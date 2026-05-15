 Gitanas Nausėda: turime nepadarytų namų darbų

Gitanas Nausėda: turime nepadarytų namų darbų

2026-05-15 16:09
Paulius Perminas (BNS)

Į su Rusija besiribojančias Baltijos regiono valstybes pastaruoju metu vis dažniau įskrendant dronams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog dėl nepadarytų namų darbų reikia lenktyniauti su laiku, siekiant sukurti detekcinę sistemą.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

Šalies vadovo teigimu, dėl galimo pavojaus žmonių gyvybei „oro erdvė yra šventas reikalas“, todėl negalima taikstytis su pažeidimais.

Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje nukrito keli Rusijos ir Ukrainos dronai.

„Turime silpnų vietų, turime dar nepadarytų namų darbų, kuriuos privalome padaryti kaip galima greičiau, nes paprastai atakuojamos tos vietos, kurios yra silpniausios ir kur galima pasiekti tam tikrų arba strateginių, arba taktinių rezultatų“, – lankydamasis Padvarionių pasienio užkardoje penktadienį žurnalistams tikino šalies vadovas.

„Oro erdvės pažeidimai tiek Baltijos šalyse, tiek Suomijoje, tiek Lenkijoje yra tapę įprastiniu dalyku. Tai nėra gerai. Todėl mes turime lenktyniauti su laiku siekdami kaip galima greičiau sukurti detekcinę sistemą ir tą be jokios abejonės darysime“, – akcentavo jis.

Prezidentas pabrėžė, jog regionui reikalinga integruota oro gynybos sistema. Anot jo, prie reikiamų pajėgumų sukūrimo prisidės ir dronų gynybos iniciatyvą numačiusi ES.

Dar praėjusią naktį Latvijos rytinių pasienio rajonų gyventojams buvo išsiųsti pranešimai dėl galimo oro erdvės pavojaus, tiesa, šalies ginkluotosios pajėgos dronų nefiksavo.

Kiek anksčiau šią savaitę G. Nausėda BNS perduotame komentare griežtai perspėjo „kariaujančias šalis Europoje“ nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams.

Rusija kaltina Baltijos šalis oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą.

Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją.

Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
oro gynyba

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Tauta
Ar surinko parašus apkaltai?
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Įvarys 10 %
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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Komentuoju
Nausėda namų darbus padarė: leido ir galvą guldė už miškų kirtimą,krūmų iškirtimą. Gamtos beveik neliko, jame esančių gyvūnų taip pat. Dabar Kapčiamiesčio Sengirės iškirtimo kovojo, kad neliktų nei vieno medžio. Nausėda gyvena stikliniame name, tai nuo namo stogo su teleskopu galės žiūrėti , jauo laukuose krenta dronai. Kažkas puoselėjo, saugojo, o kažkas šaltakraujiškai naukina.
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