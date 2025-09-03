Į STT apklausą atvyko galimą Žemaitaičio spaudimą patyręs Hofmanas

„Aš net nežinau iki galo gerai, dėl ko esu kviečiamas, nes kvietimas buvo labai labai trumpas“, – BNS prieš apklausą sakė ministras.
Dėl I. Hofmano pareiškimo, kad „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis jam galimai darė spaudimą, tarnyba yra pradėjusi aplinkybių patikslinimą.
Interviu nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalui ministras antradienį teigė, kad R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.
Pasak ministro, „aušriečių“ lyderis turėjo interesą keisti konkurso į Žemės ūkio duomenų centro direktoriaus reikalavimus, taip pat domėjosi vadovų atleidimu Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, Valstybinėje augalininkystės tarnyboje ir Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.
Tuo tarpu trečiadienį prieš Vyriausybės posėdį I. Hofmanas sakė, kad visa tai vyko „privačių pokalbių (su R. Žemaitaičiu – BNS) metu, tačiau jis nelaiko to spaudimu: „Nevyko tai dažnai, bet keletą kartu yra buvę, du tris kartus.“
„Tai buvo daroma tokia subtilia forma: siūlymai, prašymai, pageidavimai, – BNS sakė ministras. – Aš esu tas, kurį turbūt nėra taip paprasta paspausti.“
Jis taip pat pabrėžė nuo Vyriausybės atsistatydinimo dienos nebendravęs su R. Žemaitaičiu.
Prieš Vyriausybės posėdį jis taip pat teigė, kad prabilo ne iškart, o dabar, nes šiomis dienomis buvęs apšmeižtas dėl neva blogai organizuojamo ministerijos darbo.
R. Žemaitaitis antradienį pareiškė, kad ministerijos darbuotojai dirba nuotoliu „su pižamomis“ ir darbo metu lankosi grožio salonuose.
Kaip rašė BNS, buvęs Žemės ūkio tarybos pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, nes partija nusprendė teikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
