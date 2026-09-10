Inga Ruginienė visuomenei pristatys parengtą paramos šeimai paketą

Ministrė pristatys parengtą planą, kuriuo siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą ir padėti spręsti skirtingais šeimos gyvenimo etapais kylančius iššūkius.
Pasak ministerijos, numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos ir iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms.
Ministrės teigimu, kol kas bus pristatyta visa šeimos politikos paketo vizija ir planas, o vėliau prasidės teisėkūros procesas.
„Viską pristatysime ir tada prasidės teisėkūros procesas, tai parengsime teisės aktų projektus, išeis iš Vyriausybės, nueis į Seimą, ir toliau eis savo eiga“, – BNS teigė ministrė.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad ketvirtadienį koalicijos sušauktame tarybos posėdyje taip pat bus svarstoma, ar šeimos paketą galima teikti parlamentui.
„Paketas su nemažu kiekiu priemonių, berods devynios priemonės. (...) Paketas apima ir paskatas, norą paskatinti šeimas susilaukti vaikų, padėti vaiko priežiūros atostogų metu, bet jis nesusikoncentruoja vien tiktai į tą vaiko gimimo ir priežiūros laikotarpį“, – kalbėjo premjeras.
Anot M. Sinkevičiaus, numatomos priemonės apims visą vaiko auginimo ir mokymosi laikotarpį iki 18 metų.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė žada dėmesį šeimos skatinimo politikai skirti iki kadencijos pabaigos 2028 metais.
M. Sinkevičius anksčiau taip pat yra sakęs, kad šeimos stiprinimas ir demografinės situacijos gerinimas yra svarbūs šio Ministrų kabineto prioritetai.
Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi „pažaboti kainų poveikį“ sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms.
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