Įvertino skandalą sukėlusį prezidento apsilankymą restorane: žaidžia dvigubą žaidimą

Per vizitą Mažeikiuose prezidentas Gitanas Nausėda aršiai kritikavo sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį dėl per lėto skiepijimo. Tačiau iškart po šios kritikos užsuko papietauti į prieš galimybių pasą pasisakiusį restoraną , informuoja LNK.

Žinia apie garbingus svečius socialiniame tinkle pasidalijo ir pats restoranas. Kad juos aplankys prezidentas, jie net neįsivaizdavo. „Ne, ne, mes nieko neplanavome, nieko nekvietėme, tiesiog mums skambina, nes dirbame tik pagal išankstinį užsakymą. Mums paskambino ir susitarė, kad atvažiuos žmonės, aš net nežinojau pradžioje kas čia užsakinėjo, ne prezidentas užsakinėjo“, – pasakojo viena iš restorano savininkių Neringa Stancelė.

Restoranas dar rugpjūčio pradžioje piktinosi naujais ribojimais ir teigė, kad įsileis tik nepasiskiepijusius asmenis. Kiek vėliau pareiškė, kad priims visus vienodai, tačiau piktinosi galimybių pasu. „Mes nei už, nei prieš skiepus. Mes tiesiog esame prieš žmonių skirstymą. Mes esame tikintys žmonės ir mums svarbiau žinokit, ką Dievas apie mus pagalvos“, – teigė pašnekovė.

Savo poziciją, kodėl pasirinko šį restoraną, pateikė ir Prezidentūra: „Vizitų Lietuvos regionuose metu, prezidentas renkasi pietauti mažuose šeimos verslo restoranėliuose. Taip prezidentas padarė ir vakar, pasirinkęs restoraną, kuris veikia pagal Vyriausybės nutarimų reikalavimus t. y. jau beveik mėnesį priima klientus tik su galimybių pasais. Apie tai, ką šio restoranėlio savininkai prieš du mėnesius buvo parašę savo feisbuko paskyroje, Prezidentas nebuvo informuotas“.

LNK žurnalistams restorano savininkės paklausus, ar įstaiga vis dar priima žmones ir be galimybių paso, N. Stancelė teigė: „Žinokite, nekomentuosiu, nes nenoriu čia, kad kas nors ką nors išvartytų, o be to vis tiek kažkas kažką išvartys“.

Į prezidento vizitą su ironija sureagavo ir premjerė Ingrida Šimonytė. „Perlenktos skiepijimo lazdos savaitę keitė devyniasdešimties procentų paskiepijimo iššūkio savaitė. Ją keitė „nereikia mūsų gąsdinti“ savaitė, pramaišiui su „situacija blogėja“ savaite. Bet kad taip per vieną dieną sugebėt aplink savo ašį būt lygiai teisingam ir provakseriams, ir antivakseriams, tai net pavydu to aiškaus, vieno kelio“, – socialiniame tinkle rašė I. Šimonytė.

Politologai ir viešųjų ryšių specialistai pastebi, kad dvigubą žaidimą – įtikti visoms pusėms – prezidentas žaidžia jau nuo pavasario. Esą valstybei būtų daug geriau, jei prezidentas pagaliau pasirinktų vieną pusę ir nesimėtytų kaip dabar. Kritikuoja ministrą dėl per lėto skiepijimo, tačiau tą pačią dieną lankosi galimybių paso nepripažįstančiame restorane.

„Kai mes matome patį populiariausią Lietuvos politiką, mėginantį žaisti ir juodosiomis, ir baltosiomis figūromis, tai vienareikšmiškai mes matome chaosą. O tas chaosas ir yra pati palankiausia terpė emociniam nestabilumui ir būtent tam susiskaldymui“, – teigė viešųjų ryšių specialistas Arūnas Armalis.

„Turint omeny, kiek yra įelektrinta padėtis ir kokia yra sukurta situacija, kokios vyksta diskusijos, prezidento bet kokie žingsniai yra labai svarbūs, jie vertinami visuomenės, jie pastebimi ir turbūt tokių klaidų neturėtų būtų“, – kalbėjo MRU politologas Saulius Spurga.

Pasak ekspertų, prezidentas taip elgiasi siekdamas išlikti populiarus. „Man atrodo, jis nori įtikti reitingams labiausiai. Jeigu jis norėtų įtikti kažkuriai visuomenės daliai, neįmanoma yra įtikti visiems, bet man atrodo, kad jo kelrodė žvaigždė yra reitingai“, – nuomone dalijosi A. Armalis.

Konkretumo iš prezidento norėtų ir politologai. „Taip sakyti, kad nesuvaldoma pandemija, viskas blogai, bet tada sėskime ir pasakykime, kokie konkretūs punktai, kas yra blogai ir gal tada būtų mažiau tos mistikos, mažiau užuominų ir tada labiau paaiškėtų prezidento pozicija“, – kalbėjo S. Spurga.

Kritiką sveikatos apsaugos ministrui A. Dulkiui G. Nausėda yra išsakęs ir anksčiau. Tačiau apie galimybę pasitraukti užsiminė pirmą kartą.