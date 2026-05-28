Kai kurių Seimo narių „kojinėse“ – šimtatūkstantinės sumos grynaisiais: tai įvertino prezidentas

Prezidento teigimu, politikams negebant jos įrodyti, reikėtų aiškintis šių grynųjų įgijimo aplinkybes.
„Jeigu šitų pinigų kilmė yra įrodoma, pagrįsta, deklaruota, nematau tame problemos. Jeigu žmogus turi polinkį laikyti pinigus grynaisiais ir iš to negauti jokios grąžos ir jokio uždarbio, tai yra jo pasirinkimo reikalas“, – žurnalistams Klaipėdoje ketvirtadienį sakė G. Nausėda.
„Bet jeigu pinigų kilmė nėra įrodyta ir jeigu pinigų suma aiškiai pranoksta tą, kokia galėtų būti iš tikrųjų, tada, be abejo, reikia aiškintis, kodėl taip atsitiko. Ir tai kelia papildomų klausimų, ypač jeigu žmonės yra politikai“, – kalbėjo jis.
Šalies vadovas taip pat pabrėžė, jog, jo nuomone, laikyti pinigus grynaisiais yra nesaugu: „Ir tai kalbu kaip kažkada dirbęs institucijoje, kuri atsakinga už pinigų saugumą. Todėl reikėtų, jeigu ir laikoma grynaisiais, laikyti seifuose.“
Kaip atskleidė ketvirtadienį paviešintas jungtinis „15min“, LRT, „Delfi“, „Sienos“ ir „Redakcijos“ žurnalistų tyrimas, bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų 2024 metais laikė daugiau nei 100 tūkst. eurų grynaisiais pinigais.
Pusė iš jų yra „Nemuno aušros“ atstovai Seime ar jų patarėjai, o kai kurie politikai visus arba beveik visus pinigus 2024 metais laikė tik grynaisiais.
Seimo narys „aušrietis“ Robertas Puchovičius 2024 metais deklaravo 455,9 tūkst. eurų grynųjų, „aušriečio“ Dainiaus Varno patarėjas Seime Kastytis Masalskas – 259,8 tūkst. eurų, „Nemuno aušros“ partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis – 214 tūkst. eurų.
Seimo narys socialdemokratas Ramūnas Vyžintas – 205 tūkst. eurų, „aušrietis“ Vidas Karolis – 200 tūkst. eurų, „aušrietis“ Aidas Gedvilas – 175 tūkst. eurų, Seimo nario Igno Vėgėlės žmona Lina Vėgėlienė – 153 tūkst. eurų, „valstietės“ Ligitos Girskienės patarėja Laimutė Judickienė – 150 tūkst. eurų, G. Nausėdos patarėjas Donatas Augulis – 130 tūkst. eurų, „Laisvės ir teisingumo“ Seimo narys Artūras Zuokas – 120 tūkst. eurų, rašoma tyrime.
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