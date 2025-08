Kartu su premjeru priversti trauktis ministrai norėtų tęsti darbą

Dalis jų taip pat sako dėl savo ateities nesijaučiantys saugūs ir užtikrinti.

„Nuotaikos turbūt panašios kaip ir kolegų, – prieš Vyriausybės posėdį, per kurį paskelbta apie Ministrų kabineto atsistatydinimą, žurnalistams sakė susisiekimo ministras socialdemokratas Eugenijus Sabutis. – Keistos turbūt pasakyčiau, nes pirmąkart gyvenime.“

Kaip rašė BNS, G. Paluckas nutarė trauktis iš pareigų teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.

Konstitucija numato, kad atsistatydinant premjerui, privalo trauktis visas Ministrų kabinetas.

Dar pirmadienį Gitanas Nausėda priims Vyriausybės atsistatydinimą ir paves jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas kabinetas. Taip pat prezidentas turės paskirti laikinąjį ministrą pirmininką.

Nuo šios akimirkos per ne daugiau kaip 15 dienų G. Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą, o šis formuos ir naują Vyriausybę.

E. Sabutis vylėsi likti pareigose ir naujos sudėties Ministrų kabinete.

„Nemanau (kad bus pakeistas ministro pareigose – BNS), bet nesijaučiu saugiai“, – kalbėjo socialdemokratas, paklaustas apie galimą kaitą susisiekimo ministro pareigose.

Kultūros ministras socialdemokratas Šarūnas Birutis tvirtino apie ateitį negalvojantis, tačiau taip pat norėtų tęsti pradėtus darbus.

„Aš esu ir Seimo narys, tai labai ramiai žiūriu. Darbų darome daug. Priklausys nuo būsimo premjero ir nuo prezidento. Nes komanda stipri, labai stipri, darbus pradėjome ir visi, visa komanda norėtų tęsti kol kas darbus“, – sakė jis.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius neslėpė nesąs tikras dėl savo ateities.

„Čia niekas neturi dabar vilčių. Tik yra, kaip yra“, – sakė jis, paklaustas, ar turi vilčių likti ministro poste.

Pasak V. Kondratovičiaus, į pensiją jam dar anksti, todėl jeigu nebus paskirtas toliau vadovauti ministerijai, svarstys, ką daryti.

„Jaučiuosi gal kaip mūsų aštuoniolikmečių rinktinė pralaimėjus latviams čempionate, bet tikiu, kad 20-mečių čempionate nauji treneriai pamatys, pastebės, kad gerai žaidžiu, ir būsiu toje rinktinėje. Tokios ir nuotaikos“, – teigė jis.

Aplinkos ministras Povilas Poderskis sakė, kad jam apmaudu dėl G. Palucko atsistatydinimo, nes šis buvęs puikus Vyriausybės vadovas.

„Kaip premjeras, tikrai, manau, buvo puikus. Aišku, aš dirbau tik su vienu premjeru tiesiogiai, bet kaip komandos vadovas ir taip, kaip mes dirbome Vyriausybėje, manau, kad buvo labai produktyvus, konstruktyvus, geras darbas“, – sakė ministras.

Apie savo ateitį jis kalbėjo filosofiškiau: „Kaip sakyt, gyvenimo laikinumas yra sudėtinė jo dalis.“

P. Poderskis teigė įsipareigojimų tuščiai nedalijantis, todėl norėtų įgyvendinti duotus pažadus.

Darbus tęsti tikisi ir krašto apsaugos ministrė socialdemokratė Dovilė Šakalienė.

„Kol kas niekas nekalba apie galimybę, kad nereikėtų grįžti, bet koks bus tas galutinis sprendimas... Pirmiausia turime turėti premjerą, tada turime turėti sutarimą, ar veikia ši koalicija. Socialdemokratų valdyba ir prezidiumas trečiadienį priims atitinkamus sprendimus“, – pirmadienį žurnalistams sakė ji.

Krašto apsaugos ministrė tvirtino esanti labai dėkinga G. Paluckui už šimtaprocentinį palaikymą, kai reikėjo priimti sprendimus dėl krašto apsaugos.

„Nė vienas premjeras iki šiol neskyrė ne žodžiais, o darbais tiek dėmesio gynybai, nes jau per pirmas 24 valandas, kaip prisimenate, šios Vyriausybės buvo nuo 3 iki 4 proc. BVP pakeltas finansavimas gynybai, ir tas vienbalsis sutarimas VGT (Valstybės gynimo taryboje – BNS), jog turime turėti nuo 5 iki 6 proc. BVP gynybai per artimiausius penkerius metus atitiko laikmečio reikalavimus (...). Be šimtaprocentinio premjero palaikymo to nebūtume turėję“, – sakė D. Šakalienė.

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė tikino į paskutinį devynioliktosios Vyriausybės posėdį einanti su darbingomis nuotaikomis, nes „gyvenimas nesustoja“.

„Su darbingomis nuotaikomis einame. Sveikatos sistemoje reikalai nesustoja, nepaisant nieko. Situacija nėra eilinė, diena nėra eilinė, tačiau nuotaikos mūsų yra tvirtai darbingos“, – kalbėjo ji.

M. Jakubauskienė neabejojo, kad pradėti darbai bus tęsiami, nepaisant to, kas vadovaus Sveikatos apsaugos ministerijai.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat neabejojo, kad Vyriausybės programa bus tęsiama, Lietuvos užsienio politikos prioritetai nesikeis.

Anot jo, užsienio partneriai domisi, kas vyksta Lietuvoje.

„Mano žinia yra užtikrinti, kad tęstinumas dėl užsienio saugumo politikos Lietuvos yra užtikrintas, kad niekam nekiltų abejonių, nes mūsų sąjungininkams ir partneriams svarbiausia – ar niekas nesikeis dramatiškai. Mūsų pozicija – kad tęstinumas, aš manau, kaip ir bus užtikrintas, kaip ir minėjau, kad turbūt didžioji dalis Vyriausybės programos liks nepasikeitusi“, – tvirtino K. Budrys.

BNS rašė, kad praėjusią savaitę teisėsaugos pareigūnams atėjus daryti kratos į premjero brolio butą, G. Paluckas pranešė, kad traukiasi iš premjero ir iš partijos pirmininko pareigų.

Vadovavimą partijai laikinai perėmė Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius – vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyboje aptartų pretendentų į ministro pirmininko pareigas.

Lietuvos socialdemokratų partijos vadovybė taip pat svarsto socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, pirmojo Seimo vicepirmininko Juozo Oleko bei Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus kandidatūras. Be to, partijos skyrių paprašyta pateikti savo poziciją, ką siūlyti į premjero pareigas.

Socialdemokratų partijos frakcija Seime turi 52 atstovus. Po pernai spalį vykusių Seimo rinkimų ji su „Nemuno aušra“, turinčia 19 parlamentarų, ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, turinčią 15 narių Seime, sudarė valdančiąją koaliciją. Ši iš viso parlamente turi 86 narius iš 141.