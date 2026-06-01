Kasčiūnas aiškinasi dėl frazės: reikėtų sakinį suprasti, kaip jis yra parašytas

„Reikėtų sakinį suprasti, kaip jis yra parašytas. Aš esu politinės dešinės atstovas ir manau, kad nereikia sukti į kairę, o reikia sukti į dešinę. Taip ir reikėtų suprasti visa tai“, – BNS kalbėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) vedlys.
„Kairėje yra komunizmas, komunizmas daug padarė nusikaltimų žmoniškumui, yra siejamas ir su teroru prieš mūsų tautą. Lygiai taip pat vertinu ir nacistinius nusikaltimus“, – pridūrė jis.
Frazę „Good night left side“ įprastai naudoja kraštutinės dešiniosios pakraipos grupės, įskaitant ir neonacius. Ji gimė kaip atsakas į senesnį antifašistų šūkį „Good Night White Pride“ (liet. „Labos nakties, baltųjų pasididžiavime“).
Vėliava su angliška fraze „Good Night Left Side“, lenkiška frazė „Nigdy w Lewo“ (liet. „Niekada į kairę“) bei Suvalkų „Wigry“ logotipu buvo pakabinta sekmadienį per futbolo rungtynes Kauno Dariaus ir Girėno stadione, Vilniaus „Žalgirio“ sirgalių „Pietų IV“ tribūnoje.
Svečiams iš sostinės vienu įvarčiu įveikus šeimininkus „Kauno Žalgirį“, L. Kasčiūnas socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti pats politikas, laikantis „Pietų IV“ šaliką. Greta nuotraukos parašyta ir minėta frazė.
Dėl jos konservatorių vedlys komentaruose po įrašų sulaukė neigiamos reakcijos.
„Pritariu ir „Good night white pride“, ir „Good night left side“. Abiem šūkiams pritariu. Kitaip tariant, reikia šiek tiek žiūrėti į pasaulį su protu“, – kalbėjo politikas.
Dėl L. Kasčiūno įrašo feisbuke Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas socialdemokratas Laurynas Šedvydis pirmadienį kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją, prašydamas ištirti, ar tokiu būdu konservatorių vadovas nepažeidė Lietuvos valstybės politikų elgesio kodekso.
L. Kasčiūnas kritikos dėl palankumo radikaliai dešinei sulaukia reguliariai.
Politiniai oponentai šiuos priekaištus dažniausiai grindžia jo praeitimi. Politikas prieš daugiau nei du dešimtmečius priklausė Lietuvos nacionaldemokratų partijai, taip pat kvietė ultradešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ atstovus atvykti į Lietuvą.
L. Kasčiūnas nuo 2025-ųjų pradžios vadovauja TS-LKD.
(be temos)