Kelia naują versiją: duomenys galėjo būti vogti ir per kitas įstaigas

Visą praėjusią savaitę, kai virė skandalas dėl Registrų centro, vidaus reikalų ministras laikėsi nuošalyje. Teigė, kad jis čia „ne prie ko“. Tačiau penktadienį netikėtai pranešė, kad jo vadovaujama ministerija apie vagystę iš Registrų centro sužinojo dar kovo mėnesį.
„Išaiškėjo, kad iš tikrųjų departamento darbuotojas nežinojo, jog kažkas naudojasi jo prisijungimu Registrų centre“, – teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Vagystes bandyta stabdyti. Anot ministro, kovo pabaigoje buvo užblokuotos ne tik dvi užgrobtos, bet ir visos Migracijos departamento paskyros.
„Pakeisti slaptažodžiai, pranešta Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui ir Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai“, – aiškino V. Kondratovičius.
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Tačiau konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pateikia kitus duomenis – jo informacija buvo vagiama ir po kovo mėnesio.
„Matome, kad bent jau pagal mano asmeninius duomenis balandžio 2 dieną, praėjus 5–6 dienoms po slaptažodžių pakeitimo, duomenys ir toliau buvo pumpuojami“, – teigė L. Kasčiūnas.
Kad duomenys galėjo būti vagiami ne tik per Migracijos departamentą, penktadienį užsiminė ir šios įstaigos vadovė.
„Ikiteisminis tyrimas turi atsakyti į kelis klausimus: kas prisijungė prie Registrų centro sistemų, imituodamas Migracijos departamento darbuotojų veiksmus, kaip tai buvo padaryta ir kokiu metu. Kad buvo prisijungta per Migracijos departamentą, mes identifikavome. O kitos įstaigos galbūt tokių veiksmų neatliko, todėl apie tai nėra žinoma“, – aiškino Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė.
„Tuomet kyla klausimas, ar slaptažodžių keitimas nesuveikė, ar turime situaciją, kai duomenys buvo pumpuojami ne tik per Migracijos departamentą, bet ir per kitas institucijas“, – svarstė L. Kasčiūnas.
Prezidentūra situacijos nekomentuoja.
„Negaliu to pasakyti, nes vyksta tyrimas. Tikrai nežinau atsakymo į šį klausimą“, – teigė prezidento vyr. patarėjas Deividas Matulionis.
Ar Registrų centro duomenys buvo vagiami ir per kitas įstaigas, Generalinė prokuratūra taip pat neatsako.
„Ikiteisminis tyrimas pabandys atsakyti į visus rūpimus klausimus. Dėsime visas pastangas, kad taip ir būtų“, – teigė N. Grunskienė.
Opozicija klausimų turi ir kitiems ministrams. Pasiaiškinti buvo iškviesti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastarasis sulaukė klausimo, kokių veiksmų imtasi dėl krašto apsaugos sistemos pareigūnų, kurių duomenys buvo pavogti.
„Vykdomų ir planuojamų veiksmų bei priemonių sąrašas yra neviešas, kad nepakenktų institucijų veiklai ir nesukurtų papildomų rizikų. Daugiau komentarų šia tema neteiksiu“, – teigė R. Kaunas.
Tuo metu E. Grikšas pabrėžia, kad tai daugelį metų kauptų problemų pasekmė.
„Man taip pat sunku suvokti, kaip gyvenant tokioje geopolitinėje aplinkoje per 3–4 metus Registrų centre nebuvo įdiegti tokie sprendimai kaip dviejų veiksnių autentifikavimas ar sistema, fiksuojanti anomalijas. To irgi nesuprantu“, – sakė E. Grikšas.
Įvykių chronologija buvo tokia: premjerė apie masinę duomenų vagystę sužinojo balandžio 3 dieną. Iki ikiteisminio tyrimo pradžios praėjo dvylika dienų. Tyrimas pradėtas balandžio 15-ąją. Prezidento patarėjas apie įvykį sužinojo gegužės 20 dieną, o visuomenė informuota gegužės 22-ąją.
Iš pradžių N. Grunskienė teigė, kad anksčiau informuoti visuomenės nebuvo galima.
„Jūs patys suprantate, kad ši informacija buvo labai jautri. Nepatikrinę jos negalėjome informuoti gyventojų, kad duomenys buvo pavogti ar nutekinti. Buvo atlikti neviešo pobūdžio veiksmai, įsitikinta informacijos tikrumu ir tik tada ji buvo paviešinta“, – aiškino N. Grunskienė.
Tačiau antradienį Seime generalinė prokurorė kalbėjo jau kitaip – anot jos, informuoti visuomenę galėjo pats Registrų centras.
„Registrų centras gegužės 8 dieną kreipėsi dėl galimybės paviešinti informaciją. Prokuroras atsakė, kad nedraudžia viešinti informacijos, kuri nėra susijusi su ikiteisminiu tyrimu“, – teigė N. Grunskienė.
Premjerė Inga Ruginienė aiškino, kad visuomenę galėjo informuoti tik gavusi prokurorų leidimą, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, jog jokio draudimo nebuvo.
Primename, kad po šio skandalo iš pareigų pasitraukė tik Registrų centro vadovas Adrijus Jusas.
(be temos)