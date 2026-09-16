Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną, aptars dvišalį bendradarbiavimą, JAV karių dislokavimą

„Numatyta nemažai susitikimų įvairiose institucijose, turime daug klausimų tiek regioninio saugumo klausimu, tiek dėl mūsų dvišalio bendradarbiavimo. Norime iš tikrųjų smarkiai išplėsti darbotvarkę į ilgalaikę, susijusią su strateginiu bendradarbiavimu ekonominio saugumo srityje“, – žurnalistams vizito išvakarėse sakė K. Budrys.
Paklaustas, ar Vašingtone K. Budrys susitiks su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju), jis susitikimų su konkrečiais asmenimis nedetalizavo.
Kiek anksčiau rugsėjį premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad JAV viešėsiantis užsienio reikalų ministras iš Vašingtono parveš „gerų žinių“ dėl JAV karių dislokavimo Lietuvoje. Savo ruožtu K. Budrys tikino, kad Vyriausybės vadovo lūkestis dėl JAV karių buvimo šalyje „nėra nesunešiojamos kurpaitės“.
Anot K. Budrio, vizito metu tikrai bus aptariamas JAV karių klausimas, nes tai yra viena aktualiausių Vilniaus ir Vašingtono dvišalio bendradarbiavimo temų.
„Mes savo sąlygas esame padarę tokias, kad mes galime teigti, kad jos šiuo metu yra geriausios pasaulyje, kur yra JAV kariai, tiek ginkluotės užtikrinimo prasme, tiek treniravimosi prasme. Turime visus argumentus. Tačiau ne vien tik esame toje pozicijoje, kur esame priimanti saugumą šalis. Taip pat esame ir duodanti saugumą šalis, kalbant apie JAV ir siekį užsitikrinti laivybą Hormuzo sąsiauryje, Lietuva yra tikrai linkusi dalyvauti valstybė“, – antradienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Taip pat matome labai plačią darbotvarkę, kur galėtume veikti su JAV strategiškai ekonomikos srityje. Tai turime energetikos srityje bendradarbiavimą, Vyriausybė pritaria Lietuvos prisijungimui prie kritinių mineralų iniciatyvos, taip pat prie „Pax Silica“ iniciatyvos, tai mums atveria galimybes aukštųjų technologijų srityje kalbėtis“, – aiškino jis.
BNS rašė, kad šiuo metu JAV peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotaciją baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių, dalis jų liko šalyje.
Anksčiau rugpjūtį JAV išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisiimant pagrindinį vaidmenį dėl žemyno gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus.
Amerikiečiai Lietuvoje karių batalionus reguliariai dislokuodavo nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
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