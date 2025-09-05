Kondratovičius įvardijo, kaip stiprins regionus

„Regionų ministerija nėra kaip tikslas, tikslas yra stiprūs regionai“, – penktadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė jis.
Buvusi Vyriausybė planavo Regionų ministeriją įsteigti iki 2026 metų vidurio, tačiau paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad nereikėtų skubėti steigti naujos įstaigos, iš pradžių, anot jos, Vyriausybės kanceliarijoje galėtų būti įkurtas už tai atsakingas padalinys.
„Reikia suprasti, kad nauja Vyriausybė, nauja komanda reikalauja naujų susitarimų ir naujų procesų aptarti, kaip mes bendrai matome šitos kompleksinės problemos sprendimą“, – apie kintančią poziciją dėl Regionų ministerijos penktadienį kalbėjo V. Kondratovičius.
Jis tvirtino ketinantis stiprinti VRM regioninę politiką.
„(...) į ministeriją ateitų papildomos politikos, ne visos, apie kurią kalbėjome kuriant Regionų ministeriją, bet svarbios pamatinės politikos, kuri galėtų padėti stiprinti regioną jau rytoj“, – aiškino ministras.
Regionų ministerija nėra kaip tikslas, tikslas yra stiprūs regionai.
V. Kondratovičiaus pozicijai pritarė prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
„Mes visada pasisakėme už Regionų ministerijos sukūrimą, bet aš sutinku su ministru, kad ministerijos sukūrimas nėra savitikslis. Svarbu, kokią politiką regioninę turėsime ateityje“, – sakė jis.
Anot patarėjo, reikalingi konkretūs sprendimai mažinant atotrūkį tarp didžiųjų Lietuvos miestų ir regionų.
„(...) siekiant, kad ne tik Vilniuje ekonomika vystytųsi, bet atskiruose regionuose“, – tvirtino jis.
Paklaustas, ar turi lūkestį iki kadencijos pabaigos įkurti Regionų ministeriją, V. Kondratovičius sakė, jog tai priklausys nuo politinio pritarimo.
„(Jei – BNS) matysime, kad ministerija duos kokybinę, o ne kiekybinę naudą, tai tikrai galime teikti tokį siūlymą, bet jeigu matysime, kad tokio poreikio nėra ir tos priemonės, kurias šiandien išvardijau, duoda rezultatą, manyčiau, tai irgi yra atsakymas“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, Regionų ministerijos steigimo idėją pernai rugsėjo viduryje vykusiame Regionų forume pasiūlė prezidentas Gitanas Nausėda. Dabar jis sako, kad esantis atviras pasiūlymams atidėti Regionų ministerijos steigimą.
Naujos ministerijos kūrimo idėją palaikė atsistatydinusi Gintauto Palucko Vyriausybė.
Ši institucija turėjo būti atsakinga už regionų plėtros užtikrinimą, gyvenimo kokybės juose gerinimą ir didesnį savivaldos savarankiškumą.
