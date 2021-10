Konservatorė prezidento pasisakymą apie skiepijimo tempus prilygino sąmokslo teorijoms

„Prezidentas neturėtų savo nepagrįstais pareiškimais sėti valstybėje nepasitikėjimo atmosferos. Kviesčiau prezidentą laikytis prieš rinkimus deklaruotų atvirumo, telkimo ir vienijimo nuostatų. To iš jo labiausiai laukia visuomenė. O sąmokslo teorijas, panašias į Sorošo, 5G ar menamai piktą Billo Gateso valią palikti „Dviračio žinių“ personažams“, – Eltai teigė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Politikė tvirtino mananti, kad skiepijimo nuo COVID-19 mastai sulėtėjo visai dėl kitų priežasčių, nei sakė prezidentas. Be to, užsiminė konservatorė, kai kurie G. Nausėdos pasisakymai neprisidėjo skatinant gyventojus skiepytis.

„Vasarą skiepijimo tempai sulėtėjo greičiausiai todėl, kad sumažėjus pandemijos bangai, sumažėjo ir grėsmės jausmas. Mačiau nuolatines Vyriausybės pastangas paskiepyti kuo didesnę dalį visuomenės. Gaila, bet prezidento ne visada taiklus žodis prie tokių pastangų sustiprinimo neretai neprisidėdavo“, – teigė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Prezidentas G. Nausėda ketvirtadienį dar kartą sukritikavo Vyriausybę dėl lėtų skiepijimo tempų. Prezidentas svarstė, ar sulėtėję skiepijimo tempai negalėjo būti tikslingai inicijuoti – kad nebūtų pasiektas jo keltas tikslas paskiepyti 70 proc. šalies gyventojų iki vasaros vidurio.

„Dėl vakcinavimo tenka prisiminti, kad mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 proc. iki liepos vidurio. O po to, kai jau buvo pamatyta, kad susikaupė didelės vakcinos atsargos ir kad gali būti kritika iš visuomenės pusės, tada staiga imtasi verstis per galvą“, – Briuselyje žurnalistams komentavo prezidentas.