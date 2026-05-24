Lietuva pareiškė protestą Rusijai

Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta griežto protesto nota.
Kaip skelbė BNS, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp kurių – ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa „Orešnik“.
Atakos surengtos po Maskvos grasinimų atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje Rytų Ukrainoje. Kremlius sako, kad per šį smūgį buvo pataikyta į kolegijos bendrabutį ir žuvo mažiausiai 18 žmonių. Ukraina neigė taikiusis į civilius ir teigė, kad smogė rajone dislokuotam Rusijos dronų daliniui.
URM šios raketos panaudojimą vadina beprasmiu ir parodančiu Kremliaus režimo desperaciją.
„Šie smūgiai, neturintys jokios įtakos padėčiai mūšio lauke ir tolesnei karo eigai, Kyjive ir kitose Ukrainos vietovėse pataikė į daugiabučius gyvenamuosius namus, prekybos objektus, kultūros ir mokymo įstaigas“, – teigiama pranešime.
Ukrainos sostinėje Kyjive ir jo apylinkėse per masines Rusijos raketų ir dronų atakas žuvo keturi žmonės, o dar daugiau nei 60 buvo sužeista.
„Lietuva kategoriškai atmeta bet kokius Rusijos pareigūnų teiginius, teisinančius praėjusios nakties ir kitus analogiškus išpuolius prieš Ukrainą“, – teigia URM.
Vilnius reikalauja, kad Kremlius nedelsdamas sustabdytų karo veiksmus, nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą.