Lietuva reiškia protestą Rusijai dėl grasinimų Kyjivui ir raginimo iš miesto išvykti užsieniečiams

Notoje teigiama, jog Lietuva kategoriškai atmeta pakartotinius Rusijos grasinimus panaudoti jėgą prieš Ukrainą, akivaizdžiai pažeidžiant Jungtinių Tautų Chartiją.
URM pažymi, jog Rusijos Federacija mėgina itin ciniškai manipuliuoti tarptautinės humanitarinės teisės aktais, kuriuos ji pati metodiškai ir masiškai pažeidžia nuo 2014 metų, pradėjusi neteisėtą ir neišprovokuotą karinę agresiją prieš Ukrainą.
Rusijos ambasadai įteiktame dokumente Lietuva primena Rusijai apie neišvengiamą atsakomybę už vykdomus karo nusikaltimus ir nusikaltimus tarptautinei humanitarinei teisei bei ragina nedelsiant nutraukti agresiją prieš Ukrainą, išvesti visas pajėgas iš okupuotų teritorijų ir atlyginti visą dėl agresijos patirtą žalą.
BNS rašė, jog Rusijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį paragino užsienio piliečius, įskaitant diplomatinių atstovybių narius, kuo greičiau palikti Ukrainos sostinę ir liepė gyventojams laikytis atokiau nuo karinių ir vyriausybinių objektų. Maskva pareiškė, kad ruošiami „sisteminiai smūgiai“ Kyjivui.
Savo ruožtu praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 100 dronų ir dvi balistines raketas.
Maskva atakuoja Ukrainos miestus jau daugiau nei ketverius metus.
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