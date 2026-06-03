Lietuva reiškia protestą Rusijai dėl išpuolių prieš Ukrainą ir Rumuniją

Lietuva protestą reiškia ir dėl incidento, kurį praėjusią savaitę sukėlė į Rumunijos oro erdvę įskridęs Rusijos bepilotis, pataikęs į daugiabutį gyvenamąjį namą Galacio mieste.
Rusijai įteiktoje notoje teigiama, kad sąmoningas teroras prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą yra šiurkštus tarptautinės humanitarinės teisės normų pažeidimas ir laikytinas karo nusikaltimu, kuriam nėra taikomas senaties terminas.
Antradienio naktį Rusijos raketos ir koviniai dronai buvo nukreipti į Kyjivą, Dniprą, Charkivą ir kitas Ukrainos vietoves, dėl šių smūgių žuvo dešimtys, sužeista šimtai civilių Ukrainos gyventojų.
Pabrėžiama, kad nors Maskva iš anksto grasino smūgiais ir įspėjo iš Kyjivo išvykti užsienio šalių piliečius, įskaitant diplomatus, tai neatleidžia Rusijos politinės ir karinės vadovybės nuo atsakomybės už karo nusikaltimų planavimą ir vykdymą.
URM taip pat akcentuoja, jog Rusijos vykdomas plataus masto karas prieš Ukrainą kelia grėsmę ir kitoms valstybėms bei jų gyventojų saugumui.
„Daugkartiniai Rusijos dronų įskridimai į Baltijos šalių, Lenkijos, Moldovos, Rumunijos ir kitų valstybių teritorijas rodo Rusijos vadovybės abejingumą žmonių gyvybėms, šalių suverenumui ir tarptautinės teisės normoms. Pastarasis toks incidentas (...) sukėlė sunkių pasekmių Rumunijai – sužeisti du civiliai vietos gyventojai ir apgadintas daugiabutis gyvenamasis namas“, – skelbia ministerija.
Nurodoma, jog Rusijos atstovui pareikšta, kad Lietuva ir toliau ryžtingai rems Ukrainą jos kovoje už laisvę, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą – tai buvo dar kartą patvirtinta birželio 1 dieną Vilniuje vykusiame bendrame Lietuvos ir Ukrainos Vyriausybių posėdyje.
Anot URM, Lietuva kartu su šalimis partnerėmis toliau nuosekliai sieks, kad Rusija būtų įpareigota visiškai atlyginti tarptautinės teisės pažeidimais padarytą žalą Ukrainai ir jos gyventojams, pasitelkiant jau įsteigtą Žalos registrą bei šiuo metu steigiamą Tarptautinę paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisiją.
Maskva atakuoja Ukrainos miestus jau daugiau nei ketverius metus.
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