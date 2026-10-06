Lietuvai – Ukrainos pareigūno raginimas

Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau.
„Todėl šiandien tikrai, kiek įmanoma, supaprastinkite visą šią procedūrą ir atkreipkite dėmesį į tai, kad šios slėptuvės tikrai reikalingos. (...) Jei tai gyvenamasis pastatas, ten būtinai turi būti slėptuvė“, – žurnalistams antradienį sakė D. Butrijus.
„Jums šiandien yra galimybė, atsižvelgiant į mūsų patirtį, Ukrainos, Chersono srities patirtį, pritaikyti teisės aktus ir valstybinius statybos kodeksus“, – pridūrė jis.
Taip jis kalbėjo po antradienį Seime vykusios tarptautinės konferencijos „Priedangos: Ukrainos patirtis ir Lietuvos sprendimai“, kurioje Ukrainos ir Lietuvos ekspertai aptarė gyventojų apsaugą karo sąlygomis, priedangų įrengimą ir pasirengimą krizėms.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę apie biurokratijos keliamus iššūkius praėjusią savaitę užsiminė Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Plungės rajono meras Audrius Klišonis. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tikino, kad finansuojant priedangas bus kiek įmanoma paprastinamos biurokratinės procedūros, bet negalima leisti lėšas tik įsisavinti.
D. Butrijus pabrėžė, kad priedangos nebūtinai turi būti atskiros paskirties statiniai – karo atveju jomis gali tapti, pavyzdžiui, tinkamai įrengtos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės.
Pasak jo, apsaugai reikia pritaikyti ir rūsius, tačiau jie turėtų būti sutvirtinti, turėti elektros, ryšio ir vandens tiekimą bei būti pakankamai autonomiški, kad žmonės juose galėtų išbūti bent 48 valandas.
„Jūs turite laiko, todėl dabar jūs turite teisės aktuose atkreipti į tai dėmesį“, – sakė Chersono srities karinės administracijos atstovas.
Konferencijoje dalyvavęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktorius Renatas Požėla teigė, kad sprendimus dėl gyventojų apsaugos būtina priimti dar iki realios grėsmės.
„Ukrainiečių pamokų nesimokyti būtų turbūt nusikalstama“, – žurnalistams po konferencijos sakė jis.
Ukrainiečių pusė konferencijoje, be kita ko, pristatė ir sėkmingai pasiteisinusias modulines apsaugines priedangas. R. Požėla pritarė tokių priedangų plėtrai Lietuvoje ir atkreipė dėmesį, kad didžiuosiuose Ukrainos miestuose, tokiuose kaip Kyjivas ar Charkivas, žmonės per oro pavojų gali slėptis metro sistemose, o Lietuva tokios infrastruktūros neturi.
„Mes neturime tokios prabangos pusę Vilniaus, sakykime, ir pusę Kauno sukišti po žeme, kaip tai gali padaryti Kyjivas ar Charkivas. Tad visi sprendimai (...) kaip alternatyvūs yra darytini“, – teigė PAGD vadovas.
Savo ruožtu vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė sako, kad Lietuva jau yra padariusi pažangą plečiant ir modernizuojant priedangų tinklą, o iš Ukrainos galėtų perimti modulinių apsauginių priedangų sprendimus.
„Šiuo metu jau skirta (...) apie 30 milijonų eurų priedangų modernizavimui ir savivaldybės investuos maždaug į 800 naujų objektų, kur galės įrengti tiek papildomus evakuacinius išėjimus, sustiprinti konstrukcijas, pritaikyti įėjimus žmonėms su specialiaisiais poreikiais“, – sakė ji.
Pasak viceministrės, daliai savivaldybių, ypač prie ugdymo įstaigų, trūksta požeminės infrastruktūros, todėl vienu iš galimų sprendimų galėtų tapti Ukrainoje naudojamos modulinės priedangos.
Anot jos, viena panaši priedanga jau yra įrengta Kauno rajone, o Vidaus reikalų ministerija ketina skatinti savivaldybes tokius sprendimus diegti plačiau ir, tikėtina, tam kitąmet skirs finansavimą.
„Ukrainos patirtis šiuo atveju ir jų techniniai reglamentai šioje srityje mums tikrai pravers kaip pavyzdiniai“, – sakė viceministrė.
Antradienį Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Priedangos: Ukrainos patirtis ir Lietuvos sprendimai“ daugiausia dėmesio skirta Chersono srities patirčiai. Šios srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas anksčiau teigė, kad regionas beveik ketverius metus gyvena nuolatinių Rusijos apšaudymų ir dronų atakų sąlygomis, todėl patikimos priedangos ten tapo gyventojų išlikimo klausimu.
Konferenciją organizavo Vidaus reikalų ministerija kartu su Seimu, PAGD, Lietuvos architektų rūmais ir viešąja įstaiga „Memorabilis“.
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