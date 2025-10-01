 Lietuvoje lankysis ES teisingumo komisaras

Lietuvoje lankysis ES teisingumo komisaras

2025-10-09 06:43
ELTOS inf.

Į Lietuvą oficialaus vizito ketvirtadienį atvyksta Europos Sąjungos (ES) teisingumo komisaras Michaelis McGrathas.

Michaelis McGrathas
Michaelis McGrathas / Scanpix nuotr.

Vizito metu jis sostinėje susitiks aukščiausiais valstybės vadovais bei Atviros Lietuvos fondo bei kovos su korupcija bendruomenės atstovais.

Suplanuotuose susitikimuose jie aptars Europos demokratijos skydo iniciatyvos, konkurencingumo, 28-ojo režimo, daugiametės finansinės perspektyvas 2028–2034 metais. Dėmesio taip pat bus skirta antikorupcijos, vartotojų apsaugos, paramos Ukrainai ir kitiems klausimams.

Be susitikimų, M. McGrathas taip pat dalyvaus renginio „Startup Fair 2025“ ir Geopolitikos ir saugumo studijų centro diskusijose.

