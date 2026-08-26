Lietuvoje viešintis EVT pirmininkas su Gitanu Nausėda aptars ES darbotvarkės klausimus

Vizito išvakarėse Prezidentūra pranešė, kad G. Nausėda su A. Costa aptars svarbiausius Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus: Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, ES plėtrą, būsimą 2028–2034 metų daugiametę finansinę programą bei Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 2027 metais.
Numatyta ir bendra prezidento bei EVT pirmininko spaudos konferencija.
Vėliau A. Costa susitiks su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi.
Kaip skelbė BNS, Lietuva Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaus pirmąjį 2027 metų, šalies pareigūnai tarp pirmininkavimo prioritetų yra įvardiję dėmesį migracijai, ES plėtrai, Bendrijos konkurencingumo didinimui, gynybai.
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