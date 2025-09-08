 „Liko neatsakytų klausimų“: kandidatas į ekonomikos ministrus antrą kartą lankysis Prezidentūroje

2025-09-08 11:49
Augustas Stankevičius (BNS)

Kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas pirmadienį antrą kartą susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda.

Edvinas Grikšas
Edvinas Grikšas / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Liko neatsakytų klausimų“, – BNS apie planuojamą susitikimą informavo šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.

E. Grikšas su prezidentu susitiks baigiantis terminui, iki kurio paskirtoji premjerė Inga Ruginienė turi suformuoti naująjį ministrų kabinetą.

Kandidatas į ministrus su G. Nausėda susitiko vienas pirmųjų.

Tuomet prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius neatskleidė, ar valstybės vadovas po susitikimo būtų linkęs tvirtinti E. Grikšą ministru. Anot jo, kandidatas atsakė į daugelį klausimų, tačiau juos dar reikia įvertinti.

Iki šiol G. Nausėda nėra susitikęs tik su dviem „aušriečių“ kandidatais – į aplinkos ir energetikos ministrus. Jų kandidatūros iki šiol nėra paviešintos. Tarp kandidatų į aplinkos ministrus svarstyta komunikacijos specialistė Renata Saulytė, tačiau I. Ruginienė po pokalbio su prezidentu nusprendė jos neteikti.

G. Nausėda anksčiau reiškė nuostabą dėl „aušriečių“ negebėjimo rasti kandidato į aplinkos ministrus, kuris būtų bent kažkiek susijęs su šiuo sektoriumi.

Prezidentūra neatmeta galimybės, kad bus tvirtinama ne visos sudėties Vyriausybė.

