„Liko neatsakytų klausimų“: kandidatas į ekonomikos ministrus antrą kartą lankysis Prezidentūroje

„Liko neatsakytų klausimų“, – BNS apie planuojamą susitikimą informavo šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
E. Grikšas su prezidentu susitiks baigiantis terminui, iki kurio paskirtoji premjerė Inga Ruginienė turi suformuoti naująjį ministrų kabinetą.
Kandidatas į ministrus su G. Nausėda susitiko vienas pirmųjų.
Tuomet prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius neatskleidė, ar valstybės vadovas po susitikimo būtų linkęs tvirtinti E. Grikšą ministru. Anot jo, kandidatas atsakė į daugelį klausimų, tačiau juos dar reikia įvertinti.
Iki šiol G. Nausėda nėra susitikęs tik su dviem „aušriečių“ kandidatais – į aplinkos ir energetikos ministrus. Jų kandidatūros iki šiol nėra paviešintos. Tarp kandidatų į aplinkos ministrus svarstyta komunikacijos specialistė Renata Saulytė, tačiau I. Ruginienė po pokalbio su prezidentu nusprendė jos neteikti.
G. Nausėda anksčiau reiškė nuostabą dėl „aušriečių“ negebėjimo rasti kandidato į aplinkos ministrus, kuris būtų bent kažkiek susijęs su šiuo sektoriumi.
Prezidentūra neatmeta galimybės, kad bus tvirtinama ne visos sudėties Vyriausybė.
