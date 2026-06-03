LSDP atstovas sako, kad klausimas dėl Budrio į tarybos darbotvarkę šiuo metu nėra įtrauktas

„LSDP tarybos darbotvarkėje šio klausimo nėra, tačiau tarybos nariai posėdžio pradžioje turi teisę siūlyti ją papildyti. Galutinį sprendimą dėl darbotvarkės priima taryba“, – Eltai trečiadienį nurodė LSDP atstovas A. Grumadas.
Remdamasis šaltiniais naujienų portalas lrt.lt trečiadienį skelbė, kad šeštadienį posėdžiausianti LSDP taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą K. Budrį.
Portalo šaltinių duomenimis, bent penki socialdemokratai neviešai teigė, kad ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, Vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas interviu Eltai teigė, kad K. Budrys dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose.
Tuo metu LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius sakė neturintis jokios informacijos, kad partijos tarybos posėdyje bus aptariamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro tolesnio buvimo poste.
Pasak politiko, viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija nėra paremta oficialiais sprendimais, esą tai veikiausiai yra subjektyvus kai kurių kolegų vertinimas.
ELTA primena, kad pastaruoju metu užsienio reikalų ministras susilaukė kritikos dėl pasisakymų apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgiu. Be to, neoficialiai svarstoma, kad K. Budrys ne visuomet tinkamai atstovauja Vyriausybės užsienio politikos kryptims. Esą būta rimtų jo ir premjerės Ingos Ruginienės nuomonių išsiskyrimų. Tarkime, dėl kritinių mineralų sutarties su JAV. Be to, daliai socdemų nepatiko K. Budrio išvykos į regionus ir susitikimai su partijos skyrių atstovais.
Taip pat diskutuota ir dėl kai kuriais klausimais išsiskiriančių premjerės ir K. Budrio pozicijų. Diskusijos kilo po to, kai šių metų pradžioje premjerė ėmėsi iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus.
Pati I. Ruginienė anksčiau tikino, kad pastebimas aktyvesnis jos ir LSDP pirmininko, Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įsitraukimas į užsienio politikos reikalus nėra susijęs su tariamu nepasitikėjimu Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė teigė pasitikinti užsienio reikalų ministru.
Savo ruožtu pats K. Budrys kovo viduryje sakė nejaučiantis konkurencijos su Vyriausybės vadove. Tarp jų esą nėra išsiskiriančių pozicijų užsienio politikos klausimais.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sakė teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo Vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gaires.
(be temos)