Lukas Savickas: tikimės penktadienį pabaigti koalicinės sutarties tekstą

„Nuo 9 val. ryto čia esame vietoje, su kolegomis, su redagavimo grupe dirbame, bandome paversti tai, kas vakar buvo sutarta strateginiu lygiu, į nuoseklų, tvarkingai parengtą dokumentą – koalicinę sutartį. (...) Tikimės, kad per šiandien tekstą pabaigsime“, – penktadienį žurnalistams sakė L. Savickas.
Kaip rašė BNS, koalicijos derybų socialdemokratai ėmėsi po to, kai savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Sutarimo dėl ministerijų nėra
Pasak L. Savicko, klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai penktadienį nesprendžia.
„Mes šiandien turime redakcinėje grupėje sutvarkyti koalicinės sutarties turinio dalį. Nuo socialinės politikos iki ekonomikos, gynybos, tvarkome būtent turinio dalį“, – sakė demokratas.
„Taip, tai turės būti (postų pasidalinimas sutartyje – BNS), bet tai šiandien nėra mūsų apimtis, kurią mes sprendžiame“, – teigė jis.
L. Savickas pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos.
„Pavadinimų nebuvo“, – kalbėjo parlamentaras.
Apie postų dalybų rezultatus, anot politiko, turėtų būti pranešta kitą savaitę.
„Manau, kad mūsų partijų vadovai, kada jau bus paruošta viskas, informuos. Tikiu, kad kitą savaitę ta informacija bus“, – kalbėjo L. Savickas.
Iš koalicijos šalinami „aušriečiai“ turėjo dviejų – aplinkos ir žemės ūkio – ministrų portfelius.
Socialdemokratams atstovaujantis susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, jog darbas pradėtas nuo koalicinės sutarties korekcijų, todėl apie ministrų postus kalbėti dar ankstyva.
Tuo metu demokratas Linas Kukuraitis sakė, jog dėl ministrų galutinio susitarimo nėra.
„Per keletą kartų iš tiesų mes gavom skirtingus pasiūlymus iš socialdemokratų ir viskas iki šiol yra dinamiška, tie galimi pasikeitimai tarp ministerijų ir sprendimų galutinių nėra. Tai dėl to kalbėti apie asmenybes tikrai yra ne laikas“, – aiškino jis.
Klausimas lieka atviras ir dėl premjero posto. Socialdemokratai kol kas neskelbia, ar Ingą Ruginienę keis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Tai yra tikrai esminė sąlyga, kurios apsisprendimo laukiame iš socialdemokratų“, – sakė L. Savickas.
Tuo metu „valstiečiams“ nėra didelio skirtumo, ar keisis ministras pirmininkas.
„Tai nėra tikrai esminis klausimas. Mes tikrai stengiamės, nei kad mums kažkas reguliuotų iš išorės savo vidinius sprendimus, ką deleguoti, tai mes gerbiame socialdemokratų sprendimą. Jie, manau, bendruomenėje turės tam laiko, išsirinks ir premjeru taps pats geriausias iš jų“, – žurnalistams sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Aušrinė Norkienė
J. Taminskas tikino nejaučiantis spaudimo iš demokratų siekiant sužinoti, kas vadovaus Vyriausybei.
„Tas, kas bus premjeras, tas ir praneš, kas bus premjeras, tai partijos pirmininkas ir įgarsins, aš ne partijos pirmininkas“, – aiškino socdemas.
„Valstiečių“ priedai sutartyje išliks
L. Savicko teigimu, „esminis mūšis“, kalbant apie sutarties turinį, vyko dėl demokratų siūlymo skirti 70 mln. eurų išmokų tėvams.
„Džiaugiuosi, kad sprendimas buvo rastas, galimybės rastos ir sutarimas, kad tai viena iš pagrindinių priemonių sutelkti resursus ir rasti sprendimus dėl demografijos sprendimų“, – dėstė demokratas.
„Vakar nutarėme, kad tai politinis sprendimas ir kolegos koalicijos partneriai tai mato kaip prioritetą lygiai taip pat, kaip ir mes“, – pridūrė jis.
L. Kukuraitis sakė besidžiaugiantis, kad koalicinėje sutartyje reikšminga vieta su konkrečiais įsipareigojimais atsiranda šeimos politikai.
Pasak jo, tarp priemonių – visiškas vaiko priežiūros išmokų kompensavimas šeimoms, neformaliojo ugdymo krepšelio korekcijos, nemokamas maitinimas, vaikų priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas.
„Aišku, kad socialinė ir šeimos biudžeto dalis padidės ženkliai, tačiau kol kas vienintelis toks aiškus įsipareigojimas yra dėl vaiko priežiūros išmokų visiško kompensavimo šeimoms, skaičiuojama, kad yra nuo 70 milijonų į viršų papildomai lėšų“, – teigė Seimo narys.
Partijų susitarime turėtų išlikti ir buvusios koalicijos sutartyje buvęs priedas, kuriame išskirti klausimai, kuriais Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai nepritars.
„Tikrai taip, priedai išlieka tie patys, jie nekinta kaip ir mūsų vertybės, tai požiūris nepasikeitė“, – teigė A. Norkienė.
Iki šiol priede buvo išskirti keturi klausimai, kuriems „valstiečiai“ gali nepritarti – partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas, Reprodukcinės sveikatos įstatymo pakeitimai.
Taip pat – teisės aktai, darantys neigiamą įtaką gimstamumui, skatinantys nepalankų požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę. Be to, teisės aktai, įpareigojantys ugdymo įstaigas vykdyti lytinio ugdymo programas, nederinant programų turinio su mokinių tėvais ir neatsižvelgiant į tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
Dabar koalicija parlamente turi 80 atstovų. Dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socdemai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Orinta Leiputė: dėl Seimo pirmininko pokyčių tikrai nebus, dėl premjero dar neapsispręsta
Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė teigia, kad pokyčiai valdančiojoje koalicijoje nepalies parlamento vadovo posto.
Vis dėlto socialdemokratai kol kas neturi atsakymo dėl premjero keitimo.
„Ne, dėl Seimo pirmininko pokyčių tikrai nebus, tai yra sutarta, deklaruota ir viešai pasakyta“, – penktadienį Seime žurnalistams sakė politikė.
Šiuo metu parlamento pirmininko pareigas eina socialdemokratas Juozas Olekas. Jis į šias pareigas paskirtas pernai rugsėjo 10 dieną, performavus valdančiąją daugumą.
Pasak O. Leiputės, socialdemokratai dar nėra galutinai apsisprendę, ar keis Vyriausybės vadovą.
„Šitas klausimas yra kol kas atviras ir mes kol kas apie tai nesame apsisprendę“, – teigė ji.
Laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius po ketvirtadienį vykusių derybų žurnalistams sakė, kad socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas, ar eiti į premjerus, yra esminis neatsakytas klausimas koalicinėse derybose.
Ar kokie nors bus pasikeitimai, apsispręsime per derybas, bet šiandien mums yra viskas aišku ir galų gale šiandien Vyriausybė dirba.
„Mums tikrai tai nėra esminis klausimas dėl to, kad mes turime dirbančią, gerai dirbančią premjerę Ingą Ruginienę. Ar kokie nors bus pasikeitimai, apsispręsime per derybas, bet šiandien mums yra viskas aišku ir galų gale šiandien Vyriausybė dirba“, – sakė O. Leiputė.
„Ne potencialūs koalicijos partneriai mums turėtų diktuoti, kaip mums elgtis ir pagal kokias taisykles žaisti. Manau, kad šitą dalyką reikėtų suprasti ir įvertinti objektyviai su visa pagarba, kad yra 53 žmonių frakcija ir 13 žmonių frakcija. Aš suprantu norą kuo greičiau įsilieti į koaliciją, daryti darbus, bet vis tiek yra tam tikri protingumo dalykai ir reikėtų jų paisyti“, – pridūrė ji.
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